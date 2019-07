Cornelius Adebahr ist selbstständiger Politikberater und Analyst in Berlin, wo er zu europäischen und globalen Fragestellungen arbeitet und den Bürgerdialog über Außenpolitik fördert. Er ist seit Anfang 2006 am Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) tätig und lebte zwischen 2011 und 2016 erst in Teheran, anschließend in Washington, D.C.

Es ist ein heißer Juli. Die Regierungen Europas befinden sich entweder in der Sommerpause oder im Umbruch. Währenddessen eskaliert die Situation in einer Nachbarregion. Doch während die "Julikrise" von 1914 dazu führte, dass die europäischen Mächte nach den Schüssen von Sarajewo aufgrund von Bündnisverpflichtungen übereinander herfielen, besteht angesichts der Krise am Persischen Golf noch Hoffnung auf Einigkeit innerhalb der EU.

Zugegeben: Die Nachrichten der letzten Wochen und Monate verheißen nichts Gutes. Flugzeugträger wurden entsandt und Drohnen abgeschossen, Tanker beschlagnahmt und beschädigt. Dazu hat der Iran seine Urananreicherung über die Grenzen des Atomabkommens von 2015 hochgefahren. Währenddessen tauscht Großbritannien seine Regierung aus, in Berlin wird über das nahe Ende der großen Koalition spekuliert und in Brüssel hat ein Interregnum begonnen, das bis in den Herbst dauern kann. Allein in Paris laufen die Geschäfte (noch) normal, weshalb es der französische Präsident war, der vermittelnd nacheinander mit seinem amerikanischen und iranischen Kollegen telefonierte.

Die Gefahr einer militärischen Eskalation ist durchaus real. Und anders als während der Golfkriege der letzten 40 Jahre – ob zwischen dem Iran und dem Irak, zur Befreiung Kuwaits oder zum Sturz Saddam Husseins – wäre diese nunmehr kaum kontrollierbar und regional zu begrenzen. Zu viel steht für die beteiligten Staaten, zuvorderst die USA und Iran, aber mittelbar auch Saudi-Arabien, Israel und Russland, auf dem Spiel. Zu sehr haben sich die Kriege in Syrien und im Jemen bereits zu regionalen Stellvertreterkonflikten entwickelt, die jederzeit wieder entflammen und auf die Nachbarstaaten übergreifen können.

Umso erschreckender ist, dass die Ziele von Washingtons Politik des "maximalen Drucks" auf den Iran weiterhin unklar sind. Während der Präsident zwischen Verhandlungen und Vergeltung zu schwanken scheint, haben einige seiner Berater den baldigen – und womöglich blutigen – Regimewechsel in Teheran vor Augen. Die amerikanische Bevölkerung ist zwar fast zwei Jahrzehnte nach 9/11 kriegsmüde, jedoch verfängt dort ein nachhaltiges Narrativ vom Iran als "Macht des Bösen": Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen wird kaum thematisiert, stattdessen erscheint jede Abweichung Teherans von demselben als "Schritt zur Bombe".

Gesprächsbereitschaft und Eskalation wechseln sich ab

Die Islamische Republik ihrerseits hat nach einem Jahr der strategischen Geduld auf aktiven Widerstand geschaltet. Da die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens durch den Druck der USA ausbleiben, hat die iranische Führung begonnen, einzelne Vorschriften zu missachten. Hierbei betont das Land seine Bereitschaft, diese Schritte zurückzunehmen, sobald ihm Handel und Finanztransfers, wie mit dem Deal versprochen, wieder ermöglicht würden.



Bei der maritimen Auseinandersetzung im Golf wiederum orientiert sich die iranische Führung ganz am islamischen – und alttestamentarischen – Prinzip des "Auge um Auge": So wie Großbritannien einen iranischen Tanker vor Gibraltar (aus Sicht Teherans) gekapert habe, so habe man einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker an der Straße von Hormus festgesetzt. Wenn der eine freigegeben würde, würde es auch der andere. (Bei den Drohnen war es umgekehrt: Erst hat Teheran eine US-Drohne vom Himmel geholt, dann tat Washington selbiges mit einem iranischen Flugobjekt.)

Neben diesen gewaltsamen Eskalationen zeigen beide Seiten auch immer wieder Gesprächsbereitschaft. Der US-Präsident will einen Vergeltungsangriff für den Drohnenabschuss aufgrund seiner Sorge um mögliche zivile Opfer abgesagt haben; gleichzeitig unterbricht er seine Twitter-Tiraden gegen den Iran immer wieder mit Verhandlungsangeboten. Die Antwort gibt Irans Außenminister im Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender: Statt dem gegenwärtig praktizierten "Weniger für weniger" (da die USA sich nicht ans Atomabkommen halten, tut dies Teheran schrittweise auch nicht mehr) solle es ein "Mehr für mehr" geben: Wenn Washington seine Sanktionen jetzt schon gänzlich aufhebe, wie dies das Abkommen für 2023 vorsieht, werde der Iran seinerseits umgehend (statt erst in vier Jahren) die strengen Regeln des Zusatzprotokolls zum Atomwaffensperrvertrag als dauerhaft verbindlich anerkennen.