Der Iran hat eigenen Angaben zufolge einen Spionagering des US-Geheimdienstes CIA aufgedeckt. Wie das iranische Staatsfernsehen und die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf das Geheimdienstministerium am Montag berichteten, seien 17 Verdächtige festgenommen worden. Einige von ihnen seien zum Tode verurteilt worden, andere zu langen Haftstrafen. Demnach hätten die Spione in sensiblen und entscheidenden Bereichen der Sparten Atomenergie, Infrastruktur, Wirtschaft, Militär und Cybertechnologie gearbeitet. Dort hätten sie geheime Informationen gesammelt.

Der Leiter der Spionageabwehr sagte nun, bei allen 17 Verdächtigen handele es sich um Iraner. Sie wurden den Angaben zufolge von der CIA rekrutiert, als sie ein Visum für die USA beantragten oder ein älteres Visum erneuern wollten. Auch einige europäische und asiatische Länder sollen bei den CIA-Einsätzen gegen den Iran mitgewirkt haben.

Im iranischen Fernsehen waren angebliche CIA-Agenten zu sehen, die mit den mutmaßlichen Spionen in Kontakt waren. So soll ein Iraner in den Vereinigten Arabischen Emiraten von der CIA rekrutiert worden sein. Die Festnahmen hätten bereits während des iranischen Kalenderjahres, das im März endete, stattgefunden. Weder CIA noch die US-Regierung nahmen zu den Berichten Stellung.



Die Erklärung des iranischen Geheimdienstministeriums fällt mitten in die angespannte Situation an der Straße von Hormus. Dort setzte der Iran in der vergangenen Woche den britischen Öltanker Stena Impero fest, nachdem die britische Marine Anfang des Monats vor dem Überseegebiet Gibraltar einen iranischen Tanker aufgebracht hatte. Auch durch die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens durch US-Präsident Donald Trump und massive Sanktionen haben sich Spannungen zwischen dem Iran und den USA stark verschärft.