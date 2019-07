David Sassoli wird neuer EU-Parlamentspräsident

Einen Tag nach der Konstituierung haben die 751 Abgeordneten im EU-Parlament in Straßburg den Sozialdemokraten David-Maria Sassoli von der italienischen Partito Democratico zum neuen Präsidenten gewählt. Ursprünglich war die Wahl bereits bei der ersten Sitzung am 2. Juli geplant, wurde aber wegen des Personalpokers der Staats- und Regierungschefs verschoben.

Dass ein Sozialist in den ersten zweieinhalb Jahren der Legislaturperiode Parlamentspräsident wird, ist Teil einer Absprache der EU-Staats- und Regierungschefs über die künftige Führung der Europäischen Union. Sie hatten ein Personalpaket entworfen, in dem alle Parteien vertreten sind.

Im ersten Wahlgang am Mittwochvormittag fehlten dem 63-jährigen ehemaligen Fernsehjournalisten Sassoli noch sieben Stimmen für eine absolute Mehrheit. Neben dem Sozialdemokraten waren drei weitere Parlamentarier zur Wahl angetreten: der Tscheche Jan Zahradil von der Fraktion der EU-skeptischen Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), die Deutsche Ska Keller von den Grünen und die Spanierin Sira Rego von den Linken.

Der Parlamentspräsident hält Kontakt zum Europäischen Rat, bei Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs ist er jeweils am Anfang dabei. Das Amt hat repräsentativen Charakter.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen als erste wichtige Handlung über den EU-Chefposten abstimmen: Die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ist bisher nur von den Staats- und Regierungschefs als neue Kommissionspräsidentin nominiert worden und benötigt noch die Zustimmung des Parlaments.

"Wir müssen wieder zu Vertrauen kommen"

Sassoli sagte vor der Wahl in seiner Bewerbungsrede, er wolle die Bedeutung des Parlaments weiter stärken. "Wir brauchen ein Parlament, das eine wichtigere Rolle spielt." Die kommenden fünf Jahre seien voller Herausforderungen. "Wir müssen wieder zu Vertrauen kommen, gegenseitiges Vertrauen herstellen zwischen den Bürgern und den Institutionen", sagte der Italiener. "Dazu benötigen wir all unseren Ehrgeiz und all unseren Mut."



Von der Leyen reist am Mittwochnachmittag nach Straßburg, um dort an einer Sitzung des Europaparlaments teilzunehmen. Ob es ihr gelingt, die Abgeordneten auf ihre Seite zu ziehen, ist bislang unklar. Allerdings hatten es zuvor auch die Abgeordneten des EU-Parlaments nicht geschafft, gemeinsam einen Kandidaten zu finden und ihn als Vorschlag für die Kommissionsposten zu präsentieren.