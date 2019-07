Bei der Wahl des Oberhauses in Japan könnte die Regierungskoalition des Ministerpräsidenten Shinzo Abe die für eine Verfassungsreform notwendige Zweidrittel-Mehrheit erreichen. Berichten japanischer Medien zufolge deuten Wählerbefragungen kurz nach der Schließung der Wahllokale darauf hin, dass Abes Liberaldemokratische Partei LDP und ihr kleinerer Koalitionspartner Komeito die Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments gewinnen könnten. Prognosen zufolge könne Abes regierender Block zwischen 67 und 77 Sitze gewinnen, wie der japanische Rundfunksender NHK berichtete. Damit würde Abes Regierungskoalition die notwendige Supermehrheit von zwei Drittel erreichen, um eine Verfassungsreform vorzuschlagen.

Abe, der eine gute Beziehung zu US-Präsident Donald Trump pflegt, hat mit der LPD die letzten fünf Parlamentswahlen seit 2012 gewonnen. Der Ministerpräsident hat sich in den vergangen Jahren vor allem darauf konzentriert, die japanische Wirtschaft anzukurbeln. Desweiteren hat Abe die Verteidigungsstärke Japans nach und nach ausgebaut. In diesem Zusammenhang strebt Abe seit langem eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung an. Nach Artikel 9 der Verfassung besitzt das Land keine offiziell eigene Armee, sondern nur "Selbstverteidigungkräfte"mit geringer personeller und materieller Ausstattung. Die Verfassungsreform soll die Existenz einer japanischen Armee offiziell machen.

Die Reform ist Abes Ziel vor dem Ende seiner Amtszeit 2021. Für eine Reform braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments, gefolgt von einer einfachen Mehrheit bei einem Referendum. Im mächtigeren Unterhaus hat Abe schon die dafür nötige Zweidrittelmehrheit. In einigen Wahlbezirken hatten sich die Oppositionspartie Konstiontionelle Demokratische Partei Japans und drei weitere liberale Parteien zusammengetan.