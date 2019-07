Noch kein Jahr ist es her, das Nicolas Hulot, damals beliebter französischer Umweltminister, frustriert hinwarf. Während einer morgendlichen Radiosendung kündigte er seinen Rücktritt an – ohne Vorwarnung an Präsident Emmanuel Macron und die Ministerkollegenel, von denen er sich im Kampf gegen den Klimawandel im Stich gelassen fühlte. "Macron und ich müssen viel diskutieren, weil wir von unterschiedlichen Planeten stammen", hatte er bereits vorher geklagt. "Ich hoffe, dass mein Abschied eine tiefgreifende Innenschau unserer Gesellschaft über die Realität unserer Welt auslöst", sagte Hulot im Radio. Er war ein angesehener Umweltschützer und Umweltjournalist gewesen, bevor ihn Macron ins Kabinett geholt hat. Sein Abgang im Streit am 28. August 2018 fiel auch auf den Präsidenten zurück.



Seitdem scheint in Frankreich etwas in Bewegung geraten. So erhielten etwa die bisher kaum beachteten Grünen bei der Wahl zum Europäischen Parlament 13,5 Prozent der Stimmen. Auch Macron bemüht sich inzwischen um das Thema Klima- und Umweltschutz. Er setzt sich dafür ein, dass ganz Europa bis 2050 CO2-neutral wird – also klimaschädigende Handlungen kompensiert und Prozesse bevorzugt, die keine Treibhausgasemissionen verursachen. Während eine Ökosteuer auf den Flugverkehr in Deutschland noch kontrovers diskutiert wird, will Frankreich sie schon zum Jahreswechsel einführen: Je nach Sitzplatzklasse und Länge der Reise sollen zwischen 1,50 Euro und 18 Euro Zuschlag fällig werden.

Macron, der tut was. Oder?

"Die Absicht, Klimaneutralität zu erreichen, ist gut. Was bisher völlig fehlt, ist der Weg dorthin," kritisiert Laurence Tubiana. Die französische Ökonomin und Leiterin der European Climate Foundation war Verhandlungsführerin bei der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris. Sie beklagt den mangelnden Tatendrang der französischen Behörden. Dabei hält Macron die Klimaziele von Paris auf internationaler Bühne oft und gerne hoch – vor allem gegenüber US-Präsident Donald Trump, der aus dem Abkommen ausstieg. "Make our planet great again", sagte Macron in Abgrenzung zu Trumps Motto "Make America great again".

Zwei Umweltminister sind bereits gescheitert

Und doch hat der Hohe Klimarat, den der französische Präsident selbst ins Leben gerufen hat und dem elf namhafte Experten wie Tubiana angehören, ihm und der Regierung gerade ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt: "Wird der derzeitige Rhythmus beibehalten, können die Ziele Frankreichs vermutlich nicht erreicht werden", heißt es in einem Bericht des Gremiums. Auf rund 50 Seiten kritisieren die Mitglieder des Rates unter dem süffisanten Titel Handeln im Einklang mit den Ambitionen, dass "die geplanten Maßnahmen unzureichend sind, während die gesamte Politik zum Schutz des Klimas ab sofort verstärkt werden müsste". In den vergangenen vier Jahren habe Frankreich nichts getan, um das Volumen schädlicher Treibhausgase zu reduzieren. Zwei der vier Jahre gehen auf das Konto von Macron; er ist seit Mai 2017 im Amt. Vor allem im Straßenverkehr, der für 31 Prozent der Emissionen steht – Tendenz steigend –, und bei der Gebäudedämmung gebe es enormen Handlungsbedarf.

Die Regierung hat nun sechs Monate Zeit, um vor dem Parlament zu dem Bericht Stellung zu nehmen. Allerdings bezweifeln Umweltschützerinnen und Umweltschützer, dass die Antwort entsprechend den Wünschen des Hohen Klimarats ausfallen wird. Denn auch die Personalsituation in der Regierung Macrons ist schwierig: Denn der bisherige Umweltminister François de Rugy, Nachfolger von Hulot, galt als leidlich ambitioniert, vergangene Woche musste er wegen der sogenannten Hummer-Affäre seinen Posten räumen. Jetzt soll Verkehrsministerin Élisabeth Borne neben ihrem Amt auch noch parallel das Umweltministerium leiten.



Auch wenn die 58-Jährige gemeinsam mit Rugy die Pläne für die Flugsteuer erarbeitete, ist sie der französischen Öffentlichkeit bisher nicht als ausgewiesene Umweltschützerin bekannt. Nur ein Jahr lang war sie unter Macrons Vorgänger François Hollande Bürochefin der damaligen Umweltministerin Ségolène Royal. Anschließend leitete sie bis 2017 das staatliche Unternehmen RATP, das in Paris und dem Umland den Betrieb der Metrolinien und Busse verantwortet.

Kürzlich unterlief der Ministerin ein ökologischer Fauxpas, der ihr nun genüsslich unter die Nase gerieben wird. "Wenn jemand ein Fahrzeug mit Vierradantrieb hat, das Crit'Air 1 (die Umweltplakette) trägt, dann heißt das, dass es die Umwelt nicht verschmutzt," sagte sie dem Radiosender France Info Anfang Juli. Welche Kategorie der Pariser Umweltplakette ein Auto tragen muss, hängt allerdings vom Ausstoß der Feinstaubpartikel, der Stickoxide und vom Kohlenmonoxid ab. Es sagt nichts über den CO2-Verbrauch des Autos, der ebenfalls ein großer Klimakiller ist.

Wenige Wochen zuvor hatte sich Borne zudem für den Flugverkehr stark gemacht. Anlässlich des Paris Air Forum, einer unter anderem vom Betreiber der französischen Flughäfen organisierten Veranstaltung, betonte sie: "Ob es den Kritikern der Flugzeuge gefällt oder nicht, ich bevorzuge eine kleine Fluglinie, die eine Verbindung schnell und effizient gewährleistet, gegenüber dem Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken. Das dauert lang, ist teuer und überdies ist der CO2-Fußabdruck nicht so offensichtlich."