Die Befragung von Sonderermittler Robert Mueller im Justiz- und Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses wird seit Monaten mit Spannung erwartet. Nach der Veröffentlichung von Muellers Abschlussbericht zur Russland-Affäre geht es den Demokraten vor allem darum, dem wortkargen Sonderermittler mehr zur Rolle von Präsident Donald Trump zu entlocken. Während Mueller sich nicht befugt sieht, gegen Trump Anklage zu erheben, könnten die Demokraten bei der Befragung Muellers Argumente für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren sammeln.

Die Anhörung wurde um eine Woche verschoben, an diesem Mittwoch hat sie um 14:30 Uhr begonnen im Justizausschuss, ab 18 Uhr soll es im Geheimdienstausschuss weitergehen. Die Befragung wird live im Fernsehen übertragen. "Die Öffentlichkeit hat das Recht, von Mueller selbst die Wahrheit über Trumps Fehlverhalten und die fortdauernden Risiken für die nationale Sicherheit zu hören", sagte Adam Schiff, einer der Ausschussvorsitzenden.

Trump sieht sich entlastet

Nach der Veröffentlichung des 448-Seiten-Berichts, der in Teilen geschwärzt war, ergab sich für die Öffentlichkeit kein klares Bild. Trump behauptete, er sei durch den Bericht von den Vorwürfen der Geheimabsprachen mit Russland und der Behinderung der Justiz "entlastet". Auch Justizminister William Barr stellte sich in mehreren öffentlichen Auftritten vor seinen Präsidenten.



Mueller hatte aber in seinem Bericht auch konstatiert: "Der russische Staat hat sich systematisch und umfassend in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt." Und im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass mehrere Zeugen logen und Beweise vernichteten. Trump und auch sein Sohn Donald Trump Junior haben sich einer direkten Befragung der Ermittler entzogen.



Mueller hat bei seinen fast zweijährigen Ermittlungen nicht genügend Belege für eine Anklage wegen illegaler Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten mit Russland gefunden, trotz zahlreicher geheim gehaltener Treffen zwischen beiden Lagern. Vom Verdacht strafbarer Justizbehinderung entlastete er den Präsidenten jedoch ausdrücklich nicht und führte im Bericht stattdessen zehn Episoden aus, in denen Trump versuchte, die Ermittlungen zu untergraben.



Keine Anklage, aber ...

Von einer Anklage wegen Justizbehinderung hat der Sonderermittler abgesehen, unter anderem weil Regulierungen des Justizministeriums eine Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten nicht empfehlen. Im Bericht verwies Mueller allerdings den Fall an den Kongress, der ein Amtsenthebungsverfahren einleiten könnte – und an die Justiz nach der Amtszeit des Präsidenten.



Mueller zeigte sich in den vergangenen Wochen entschlossen, in gewohnt zurückhaltender Weise vor den Ausschüssen auszusagen. Er werde nicht über das im Bericht schriftlich Fixierte hinausgehen, kündigte Mueller am 29. Mai an. Der Bericht spreche "für sich selbst" und sei seine "Zeugenaussage". Allein schon, dass Teile der Öffentlichkeit, die den Bericht nicht gelesen haben, Mueller dazu im Fernsehen sprechen hören, sehen viele Demokraten als wichtig an.

Eine Zusammenfassung des Mueller-Berichts können Sie hier im Video sehen:



Mueller-Report - "Niemand steht über dem Gesetz" Sonderermittler Robert Mueller sagt vor dem US-Kongress aus. Entlastend für Donald Trump war sein Ermittlungsbericht zur Russland-Affäre keineswegs. Was darin steht, sehen Sie hier im Video.