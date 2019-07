Mehr als 900 Migrantenkinder sind zwischen Ende Juni 2018 und Juni 2019 einer US-Bürgerrechtsorganisation zufolge an der US-Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt worden. Das berichtete die sogenannte American Civil Liberties Union (ACLU) unter Berufung auf Unterlagen der US-Regierung. Die ACLU warf der Regierung vor, schon kleine Vergehen zum Anlass zu nehmen, um die Praxis fortzusetzen. Ein Gericht hatte im vergangenen Jahr angeordnet, dass die Trennung von Familien nur in Ausnahmefällen zulässig ist.

Die Bürgerrechtsbewegung ACLU rief das Bundesgericht in San Diego an, das die Verfügung vor gut einem Jahr erlassen hatte, die Trennung von Kinder und zu stoppen. ACLU-Anwalt Lee Gelernt sagte: "Es ist schockierend, dass die Trump-Regierung weiterhin Eltern ihre Babys wegnimmt." Die Regierung von US-Präsident Donald Trump umgehe damit die Anordnung des Gerichts.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 damit begonnen, Migrantenkinder von ihren Eltern zu trennen. Das Vorgehen sorgte für viel Kritik. Später reagierte Trump und kündigte an, Migrantenfamilien sollten nur noch dann getrennt werden, wenn die Eltern ein "Risiko" für die Kinder darstellten.

Ein Bundesrichter ordnete an, dass die 2.700 Kinder, die in den sechs Wochen von ihren Eltern getrennt worden waren, wieder mit ihren Familien zusammengeführt werden müssten. Die American Civil Liberties Union fordert nun eine richterliche Klarstellung, in welchen Fällen Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt werden können.