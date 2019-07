Wegen ihrer Teilnahme an einem Oppositionsprotest am Samstag in Moskau müssen rund 40 Teilnehmende Arreststrafen antreten. Wie der Radiosender Echo Moskwy berichtet, wurden außerdem hohe Geldstrafen gegen mehrere Organisatoren der Proteste verhängt. Unter den Verurteilten ist den Angaben zufolge auch der prominente Regierungskritiker Ilja Jaschin. Er gehört zu den Politikern, deren Ausschluss von der Regionalwahl in Moskau zu den Protesten geführt hatte. Jaschin muss zehn Tage im Arrest absitzen, ein Mitstreiter von Oppositionspolitiker Alexej Nawalny 30 Tage.



Die Polizei hatte hart gegen die Demonstrierenden durchgegriffen und mehr als 1.000 von ihnen festgenommen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info waren es 1.373 Menschen, die Moskauer Polizei sprach von 1.074 Festnahmen.



Nawalny selbst war schon vor den Protesten zu 30 Tagen im Arrest verurteilt worden. Dort wurde er nach eigener Einschätzung vergiftet: Er war am Wochenende wegen eines angeblichen Allergieschocks in einem Krankenhaus behandelt worden – eine Diagnose, die er und seine Ärztin anzweifeln. Er gehe davon aus, dass eine unbekannte Person eine giftige Substanz in seine Zelle gebracht hatte, schrieb Nawalny in einem Blogbeitrag, nachdem er aus dem Krankenhaus zurück ins Gefängnis gebracht worden war. "Sehr wahrscheinlich habe ich eine Seife oder einen anderen Gegenstand berührt, der dann diese Allergie auslöste", sagte der 43-Jährige.



Der Oppositionspolitiker, der immer wieder Fälle von Korruption in der Politik aufgedeckt hat, beschrieb, wie andere Mitgefangene ihn auf Rötungen aufmerksam machten. Ein brennender Schmerz habe sich auf seiner Haut und in seinen Augen ausgebreitet. Ein Gefängnissanitäter habe schließlich einen Krankenwagen gerufen. Dank Medikamenten und einer Infusion gehe es ihm inzwischen schon besser, schrieb Nawalny weiter: "Jetzt sehe ich nur noch wie einer aus, der eine Woche lang durchgetrunken hat."



Um den Vorfall aufzuklären, fordert Nawalny nun, dass er die Bilder der Überwachungskamera in seiner Zelle ansehen darf. "Wenn irgendwelche Leute in die Zelle gekommen sind, stärkt es die Vergiftungsversion. Wenn nicht, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass das ein einzigartiger medizinischer Fall ist", schrieb er in dem Blogbeitrag.