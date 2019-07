Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben eine sofortige Waffenruhe im Bürgerkriegsland Libyen gefordert. Eine Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses sei notwendig. Das teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit. Erdoğan und Putin seien besorgt über die Lage. Details zu dem Gespräch wurden nicht bekannt.



Die Initiative für das Gespräch ging nach Kreml-Angaben von Erdoğan aus. Der türkische Staatschef sprach demnach nach einem Brand auf einem Atom-U-Boot am Dienstag Russland sein Beileid aus. Dabei erstickten nach offiziellen Angaben 14 Seeleute an giftigen Gasen. Der atomare Antrieb des Boots sei nicht betroffen gewesen. Die Leichen wurden am Samstag beigesetzt, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten.

Seit Anfang April gibt es rund um die libysche Hauptstadt Tripolis schwere Gefechte. Anhänger der von den Vereinten Nationen gestützten Regierung Fajis al-Sarradsch und Truppen von General Chalifa Haftar, der vom Parlament im Osten des Landes unterstützt wird, bekämpfen sich seit dem Sturz des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi. Sowohl die Regierung in Tripolis als auch das Parlament in Tobruk in Ostlibyen beanspruchen die Macht für sich. Nach UN-Angaben sind im Zuge der Kämpfe bereits 650 Menschen getötet worden. Bei einem Luftangriff nahe der libyschen Hauptstadt waren zu Beginn der Woche 40 Menschen gestorben. 80 weitere Flüchtlinge wurden verletzt.

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die al-Sarradsch Regierung. Ende Juni eskalierte der Konflikt zwischen der Türkei und der sogenannten Libyschen Nationalen Armee des abtrünnigen General Haftar. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums hatten LNA-Kämpfer sechs türkische Staatsbürger in Libyen festgenommen. Die Türken kamen auf Druck der türkischen Regierung nach wenigen Stunden wieder frei, der Fall zeigte aber die angespannte Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Haftar hatte seine Armee zuvor angewiesen, türkische Schiffe in libyschen Hoheitsgewässern anzugreifen, und verbot kommerzielle Flüge zwischen den Ländern. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar drohte daraufhin mit Gegenmaßnahmen.



Erdoğan und Putin unterstrichen bei dem Telefonat nach Kreml-Angaben auch die Notwendigkeit, die politisch-diplomatischen Anstrengungen im Syrien-Konflikt zu intensivieren.