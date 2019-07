Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine jüngsten Raketentests verteidigt und als Warnung an Südkorea bezeichnet. Sein Land habe keine andere Wahl, als "unablässig übermächtige Waffensysteme" zu entwickeln, um den "potenziellen und direkten Bedrohungen" aus dem Süden zu begegnen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Staatschef.



Nordkorea hatte nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Vortag zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Geschosse flogen etwa 430 Kilometer weit und stürzten dann ins Meer. Die Aktion wurde international kritisiert. Es war der erste Waffentest seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Machthaber Kim Jong Un im Juni. Im Mai hatte Kim an zwei Tagen sowohl Kurzstreckenraketen als auch kleinere Raketen abgefeuert.

Kim beaufsichtigte den neuen Raketentest den Staatsmedien zufolge selbst. Er habe das Abfeuern der "neuartigen taktischen Lenkwaffe" persönlich "organisiert und angeleitet", schrieb KCNA. Der Test sei als "Warnung" an die südkoreanischen "Kriegstreiber" gedacht. Die Regierung in Seoul rede zwar vom Frieden, gleichzeitig importiere sie jedoch neue Waffen und halte Militärübungen ab.



Der Raketenabschuss hatte Zweifel an den geplanten Abrüstungsgesprächen zwischen den USA und Nordkorea geweckt. US-Außenminister Mike Pompeo sagte dem Sender Fox News jedoch am Abend, viele Staaten versuchten Eindruck zu schinden, bevor sie sich an den Verhandlungstisch setzten. Er bleibe optimistisch und sei überzeugt, dass eine diplomatische Einigung gefunden werde.



Das Auswärtige Amt in Berlin hatte kommentiert, jeder ballistische Raketentest stelle einen "schwerwiegenden Verstoß" gegen die Verpflichtungen Nordkoreas aus UN-Resolutionen dar. Er stärke zudem die "Zweifel an der Bereitschaft Pjöngjangs zur Aufgabe seines ballistischen Raketen- und Nuklearwaffenprogramms". Nordkorea müsse "jede Provokation" unterlassen und "konkrete und glaubwürdige Schritte hin zur kompletten, verifizierbaren und irreversiblen Denuklearisierung" unternehmen.