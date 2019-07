Arno M. ist verschwunden. Jedenfalls aus allen Social-Media-Kanälen, auf denen er bisher unterwegs war. Seit fünf Tagen findet man ihn weder auf Facebook noch auf Twitter oder Instagram. Sein Abtauchen verwundert nicht, denn Arno M., ein enger Mitarbeiter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, hat einen gewaltigen Bock geschossen: Er hat widerrechtlich, aber wohl in Absprache mit seinen Vorgesetzten, fünf Festplatten aus dem Kabinett des Bundeskanzlers in der Wiener Entsorgungsfirma Reisswolf unter falschem Namen in kleinste Stücke zerhacken und sich dabei ertappen lassen. Seither rätselt man in Österreich, was Kurz verbergen wollte.

Doch diese Geschichte beginnt früher, nämlich am 16. Mai 2019, mit dem Auftauchen des Ibiza-Videos, das den späteren Vizekanzler Strache im Juli 2017 zeigt, wie er einer vermeintlichen russischen Oligarchin fette Staatsaufträge verspricht. Nach der Veröffentlichung des Videos zerbrach in Österreich die Koalition zwischen der ÖVP von Ex-Kanzler Kurz und der Partei Straches, der FPÖ. Die Opposition verlangte die Ansetzung einer Sondersitzung am 22. Mai, um Kurz das Misstrauen auszusprechen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP kam dem Ersuchen entgegen der bisherigen Praxis nicht nach. Er setzte die Sitzung für den 27. Mai an.

Zwischen beiden Ereignissen, am 23. Mai, tauchte ein etwas fülliger junger Mann mit Bart im Entsorgungsunternehmen Reisswolf in einem Wiener Vorort auf. Er brachte fünf Festplatten zum Schreddern. In die dafür erforderlichen Formulare trug er sich als "Walter Maisinger" ein, in die für den Namen der auftraggebenden Firma vorgesehene Rubrik schrieb er "privat".

Ein verdächtiger Kunde

Der Besucher verhielt sich höchst verdächtig: Er wollte die Platten nicht aus der Hand geben, bis sie nicht im Schredder gelandet waren. Obwohl ein Schredderdurchgang genügt, um Festplatten völlig zu vernichten, bestand er darauf, dass die Trümmer noch zweimal geschreddert werden, wobei er dem Vorgang unbedingt zusehen wollte. Danach ließ er sich die zu kleinsten Stücken zerhackten Platten in einen Sack füllen und ging. "So etwas ist uns in den 25 Jahren, in denen es uns gibt, noch nie untergekommen", sagt Reisswolf-Geschäftsführer Siegfried Schmedler. Als die Buchhaltung die Rechnung über 76,45 Euro an den Kunden schicken wollte, entdeckte man den Betrug: Es gab Herrn Maisinger nicht.



Doch zufällig brachten die Abendnachrichten des österreichischen Fernsehens am selben Tag einen Beitrag über einen Auftritt des soeben gestürzten Kanzlers Kurz in dessen Parteiakademie. Und wer stand hinter Kurz? Der angebliche Walter Maisinger, der Mann mit den Festplatten. Seine korrekte Handynummer hatte er immerhin bei Reisswolf hinterlassen. So ließ sich seine wahre Identität feststellen. Es war Arno M., im Kabinett des ehemaligen Bundeskanzlers zuständig für Social Media. Nun behandelt jene Abteilung der Staatsanwaltschaft, die auch in der Ibiza-Affäre ermittelt, die Betrugsanzeige der Firma Reisswolf.



Dass beides zusammenhängen könnte, darauf deutet ein angeblicher Mailverkehr zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz und seinem engsten Vertrauten, Kanzleramtsminister Gernot Blümel, hin. Die Korrespondenz lässt schließen, dass die beiden das kompromittierende Ibiza-Video schon seit Monaten kannten und nur den richtigen Zeitpunkt abwarteten, um die Regierung platzen zu lassen. Kurz bestreitet das. Er sagt, die Mails seien gefälscht. Er kenne das Video auch erst seit dessen Veröffentlichung durch den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung.