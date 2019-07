Sebastian Kurz erwägt offenbar eine erneute Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen FPÖ. Der ehemalige Bundeskanzler Österreichs zeigte sich in einem Interview mit dem ORF-Fernsehen offen dafür. Kurz nannte aber zugleich Bedingungen: Die FPÖ solle nicht das Innenressort erhalten, außerdem dürfe der frühere Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kein Regierungsposten erhalten. "Eigentlich bin ich der Meinung, dass Herbert Kickl keinen Platz in einer Regierung haben sollte", sagte der ÖVP-Politiker.

In Österreich wird am 29. September ein neues Parlament gewählt, nachdem die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in der Folge der Veröffentlichung eines Skandalvideos zerbrochen war. In dem Video, das heimlich aufgenommen wurde, sind der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus zu sehen, wie sie einer vermeintlichen russischen Investorin offenbar Staatsaufträge in Aussicht stellten. Im Gegenzug sollten sie Hilfe beim Wahlkampf erhalten. Dem damaligen Innenminister Kickl warf Kurz vor, im Umgang mit dem sogenannten Ibiza-Video nicht die nötige Sensibilität zu zeigen.