Konservative Partei liegt laut Prognose vorn

Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) mit ihrem Vorsitzenden Kyriakos Mitsotakis hat laut einer gemeinsamen Prognose mehrerer Fernsehstationen die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Sie kam demnach auf 40 Prozent der Stimmen. Die bislang regierende Linkspartei Syriza unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte demzufolge 28,5 Prozent.



Tsipras hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen. Bei der Europawahl war die ND auf fast zehn Punkte mehr als Syriza gekommen.

Erstmals seit der Abwendung des Staatsbankrotts hatte Griechenland ein neues Parlament gewählt. Da das griechische Wahlrecht der Partei, die als stärkste Kraft aus der Wahl hervor geht, 50 zusätzliche Mandate einräumt, könnte ND mehr als die Hälfte der 300 Parlamentssitze gewinnen.



Mehr zum Thema : Wahl in Griechenland © Olivia Harris/Bloomberg/Getty Images Alexis Tsipras : Zu erfolgreich für die Griechen

Trotz der Finanz- und Schuldenkrise hatte sich der heute 44-jährige Syriza-Chef Tsipras vier Jahre an der Regierung gehalten. 2015 war der charismatische ehemalige Kommunist an die Macht gekommen. In den folgenden Jahren gelang ihm die Balance zwischen dem durch die internationalen Geldgeber verordneten Sparkurs und einer ausgeglichenen Sozialpolitik. Die Arbeitslosigkeit fiel in Tsipras' Regierungszeit von 26 auf 18 Prozent. Mit fast 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist die griechische Gesamtverschuldung aber weiterhin bei Weitem die höchste in der Eurozone.

Die Euro-Staaten halfen Griechenland mit Milliardenkrediten aus der Krise. Im August 2018 verließ das Land schließlich den Euro-Rettungsschirm.