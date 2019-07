Der Iran warnt die Europäische Union vor der Entsendung einer Marineflotte in den Persischen Golf und hat zugleich Gespräche im Streit über sein Atomprogramm wieder aufgenommen. Vor einem Treffen der verbliebenen Vertragspartner des Atomabkommens von 2015 (JCPOA) hat der Iran einen britischen Vorschlag für eine europäische Marinemission im Persischen Golf zurückgewiesen. "Die Präsenz von ausländischen Truppen im Persischen Golf wird die Lage nicht sicherer machen, sondern nur zu weiteren Spannungen führen", sagte Präsident Hassan Ruhani.

Regierungssprecher Ali Rabiei sagte, eine solche Mission würde "natürlich eine feindselige Botschaft" transportieren. "Der Iran erwartet von allen EU-Staaten, diese provokativen Vorschläge nicht zu unterstützen", sagte Rabiei.

Nach der Festsetzung eines britischen Öltankers in der Straße von Hormus strebt Großbritannien einen europäischen Marineeinsatz auf der für Öltransporte wichtigen Route an, um die Handelsschifffahrt zu sichern. Frankreich, Italien und Dänemark haben ihre Unterstützung signalisiert. Deutschland hat sich bislang zurückhaltend geäußert. Zuletzt hatte der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die Bundesregierung aufgefordert, sich an der von Großbritannien vorgeschlagenen Seeschutzmission am Persischen Golf zu beteiligen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte dies nicht grundsätzlich ausgeschlossen.



Im Streit um Atomabkommen und Öltanker

Irans Vizeaußenminister Abbas Araghchi warf Großbritannien vor, mit der Festsetzung eines iranischen Öltankers gegen Vereinbarungen des Wiener Atomabkommens von 2015 verstoßen zu haben. Vertragspartner dürften dem iranischen Ölexport keinen Schaden zufügen, sagte Araghchi in Wien. Er wollte dort mit Diplomatinnen und Diplomaten der noch verbliebenen Vertragsstaaten – Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – über Verstöße seines Landes gegen das Atomabkommen sprechen.



"Die Atmosphäre war konstruktiv und die Diskussionen waren gut", sagte Araghchi im Anschluss an das Treffen. "Ich kann nicht sagen, dass wir alles gelöst haben", sagte er, doch alle Parteien seien "weiterhin entschlossen, dieses Abkommen zu retten".

Die USA hatten das Atomabkommen im Mai 2018 einseitig aufgekündigt. Mit Sanktionen wollen sie die Führung im Iran zwingen, ein neues Abkommen mit schärferen Auflagen zu akzeptieren. Von den US-Sanktionen sind auch weltweit Unternehmen betroffen. Ihnen wird der Zugang zum US-Markt verwehrt, falls sie gegen die von der US-Regierung verhängten Strafmaßnahmen verstoßen. Weil die verbliebenen Vertragspartner die für den Iran wichtigsten Teile des Atomabkommens nicht umsetzten, verstieß auch der Iran zuletzt demonstrativ gegen zwei zentrale Auflagen. Die Islamische Republik überschritt die Menge an erlaubtem Uran und die Obergrenze der Anreicherung.

Im Streit zwischen dem Iran und Großbritannien geht es um zwei beschlagnahmte Öltanker. Großbritannien hat am 4. Juli in Gibraltar den Supertanker Grace1 mit der Begründung festgesetzt, er habe iranisches Erdöl für Syrien an Bord und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der Iran bestreitet das. Am 19. Juli stoppten die iranischen Revolutionsgarden in Straße von Hormus den britischen Öltanker Stena Impero, weil dieser angeblich gegen die maritimen Vorschriften im Persischen Golf verstoßen hatte. Das Schiff ist derzeit im Hafen der Stadt Bandar Abbas in Südiran. Beiden Seiten werfen sich gegenseitig "staatliche Piraterie" vor.