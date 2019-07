In der Straße von Hormus im Persischen Golf sollen iranische Revolutionsgarden einen ausländischen Öltanker gestoppt haben. Das berichete das iranische Staatsfernsehen und die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Crew des Schiffes sei festgenommen worden.



Der Grund für die Beschlagnahme sei der Verdacht auf illegalen Ölhandel. Das Schiff habe eine Million Liter Öl von iranischen Schmugglern an Kunden im Ausland transportiert und sei im Süden der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormus abgefangen worden. Der Tanker sei bereits am Sonntag festgesetzt worden, heißt es in den Medien.



Ob es sich um den seit Tagen im Persischen Golf verschwundenen Tanker Riah handelte, blieb zunächst unklar. In den Berichten wurde der Tanker nicht identifiziert, auch zu der Herkunft der zwölfköpfigen Besatzung gab es keine Informationen. Der Tanker Riah aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war zuletzt durch die Straße von Hormus gefahren, hörte vor wenigen Tagen aber auf, Standortdaten zu senden. In den USA wurde der Verdacht geäußert, dass das Schiff womöglich in iranischen Gewässern abgefangen worden sei.



Mehr zum Thema : Die Straße von Hormus © The Visible Earth/NASA/dpa Straße von Hormus : An dieser Meerenge führt kaum ein Weg vorbei

In den vergangenen Wochen kam es mehrmals zu Zwischenfällen mit Öltankern: Anfang Juli war der iranische Öltanker Grace 1 von der britischen Marine vor Gibraltar gestoppt worden. Das Schiff soll sich auf dem Weg nach Syrien befunden haben. Eine Woche nach dem Aufbringen der Grace 1 versuchte der Iran nach Darstellung der britischen Regierung, den britischen Tanker British Heritage in der Straße von Hormus zu blockieren. Seit Anfang Mai gab es zudem mehrere Angriffe auf Tanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate und im Golf von Oman, für die die US-Regierung den Iran verantwortlich macht. Die iranische Regierung weist all diese Vorwürfe zurück.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf gilt als einer der wichtigsten Schifffahrtswege. Ein Fünftel der weltweiten Erdöltransporte geht durch diese Meerenge.