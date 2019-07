Zur Beilegung des Konflikts mit Großbritannien hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Austausch der festgesetzten Öltanker beider Länder vorgeschlagen. "Wir wollen keine Spannungen, und wenn sich alle an die Vorschriften halten, auch an die in Gibraltar, dann werden sie von uns eine geeignete Antwort erhalten", sagte Ruhani bei einer Kabinettssitzung über die Briten. Der Iran sei weder stur noch wolle er einen Konflikt am Persischen Golf, aber der Iran werde auch nicht auf Druck und Drohungen klein beigeben, so der Präsident nach Angaben seines Webportals.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die iranische Führung berichtet, dass die britische Regierung einen Vermittler in den Iran geschickt habe, um über die Freigabe des von ihm festgehaltenen britischen Tankers zu verhandeln. Die iranische Regierung solle überzeugt werden, den Tanker wieder freizugeben, teilte das Büro von Ajatollah Ali Chamenei, dem geistlichen und politischen Oberhaupt der Islamischen Republik, der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge mit. In britischen Diplomatenkreisen hieß es dagegen, von einer Entsendung eines Vermittlers sei nichts bekannt.



Der Iran hatte am vergangenen Freitag in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker Stena Impero beschlagnahmt und die Crew festgesetzt. Vertreter der iranischen Regierung hatten dies damit begründet, dass internationale Vorschriften nicht beachtet worden seien. Außerdem soll die Stena Impero ihr GPS-System ausgeschaltet und umweltschädigende Materialien am Bord gehabt haben.

Die iranische Regierung hatte den Schritt zugleich als Reaktion auf die Beschlagnahme des iranischen Tankers Grace 1 vor Gibraltar durch Großbritannien gerechtfertigt. Die Grace 1 war am 4. Juli von den britischen Behörden im Mittelmeer festgesetzt worden. Der Tanker wird mit der Begründung festgehalten, er habe iranisches Öl nach Syrien transportieren wollen und damit gegen EU-Auflagen verstoßen. Der Iran bestreitet diese Vorwürfe und betrachtet das britische Vorgehen als illegal. Die britische Regierung sprach im Zusammenhang der Stena Impero wiederum von einem Akt "staatlicher Piraterie".

Briten wollen europäischen Schutzeinsatz in der Straße von Hornus

Zugleich hat die iranische Führung neben Ansprüchen zur Sicherung der Straße von Hormus auch Ansprüche auf den Schutz des Schifffahrtsverkehrs durch die Meerenge Bab al-Mandeb am Roten Meer geltend gemacht. Der Iran sei der Beschützer des Bab al-Mandeb gewesen und bleibe das auch, teilte der iranische Präsident Hassan Ruhani auf seiner Webseite mit.



Die Meerenge liegt an der Südküste der Arabischen Halbinsel, Anrainerstaaten sind das Bürgerkriegsland Jemen sowie Eritrea und Dschibuti auf dem afrikanischen Kontinent. Die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandeb (Tor der Trauer) liegt zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden, der ein Teil des Arabischen Meeres und damit des Indischen Ozeans ist. Das Rote Meer wiederum verbindet über den Suezkanal das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean. Damit ist der Bab al-Mandeb eine wichtige Passage für Schiffe, die auf der Fahrt von und nach Asien den langen Weg um das Kap der guten Hoffnung an die Südspitze Afrikas vermeiden wollen.



Zur Straße von Hormus sagte Ruhani, dies sei kein Ort für Spielchen mit internationalen Regeln. Der Iran beansprucht für sich, die Sicherheit der Schifffahrtsstraße vor seiner Küste zu gewährleisten. Aber auch die USA fordern ein internationales Bündnis, um den Seeweg zu sichern. Außerdem hat der britische Außenminister Jeremy Hunt einen europäischen Schutzeinsatz zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Meerenge vorgeschlagen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, es sei zu früh, eine deutsche Beteiligung an einem solchen europäischen Marineeinsatz zu diskutieren.



Erstmals Kontakt zur Besatzung der Stena Impero

Unterdessen hat die Reederei der Stena Impero erstmals mit der Besatzung des Schiffs sprechen können. Man habe am Dienstagabend zum ersten Mal seit dem Vorfall in der Straße von Hormus direkt mit der Crew des Tankers kommuniziert, teilte das schwedische Schifffahrtsunternehmen Stena Bulk mit. Der Kapitän habe die Reederei benachrichtigt, dass jedes der Besatzungsmitglieder in Sicherheit sei und gut mit dem iranischen Personal an Bord kooperiert werde.

Reedereichef Erik Hånell teilte mit, es handele sich um ein erstes Zeichen, dass man bald weiteren Fortschritt vonseiten der iranischen Behörden sehen werde. Der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter sagte Hånell, der Kapitän habe davon berichtet, dass die Crew zwar gut behandelt werde und körperlich unversehrt sei, die Situation aber eine große psychische Belastung für sie sei. An Bord befinden sich 23 Besatzungsmitglieder aus Indien, Russland, Lettland und von den Philippinen. Die Stena Impero gehört zwar zur schwedischen Stena Bulk, fährt allerdings unter britischer Flagge.