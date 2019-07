Als die Stena Impero gekapert wurde, war ein amerikanischer Zerstörer zwar in der Nähe, griff aber nicht ein. Für den US-Präsidenten Donald Trump scheint der Schutz der Öltanker in der Region keine zentrale Rolle zu spielen, denn die USA beziehen nur noch sieben Prozent ihres Rohöls vom Persischen Golf. Drei Viertel der Transporte durch die Meerenge von Hormus gehen nach China, Indien, Japan, Südkorea und Singapur. "China bekommt 91 Prozent seines Öls durch die Straße, Japan 62 Prozent und viele andere Länder auch", twitterte Trump. "Warum also schützen wir seit vielen Jahren diese Seewege für andere Länder ohne jede Gegenleistung?"



Trump geht es bei seiner Politik des "maximalen Drucks" auf den Iran in erster Linie darum, Teherans Macht zu begrenzen. Er wirft dem Regime vor, eine Atombombe bauen zu wollen, Israel mit Raketen zu bedrohen, Terrorgruppen zu finanzieren und die Hegemonie gegenüber seinen arabischen Nachbarn anzustreben.

Dennoch kündigte der Oberkommandierende der US-Streitkräfte, Joseph Dunford, an, man wolle zum Schutz der Wasserwege am Golf eine internationale Koalition schmieden. Nach den Vorstellungen des Pentagon sollen Schiffe dort künftig von der Marine des Landes begleitet werden, unter dessen Flagge sie unterwegs sind. Ob sich Deutschland daran beteiligt, ist offen. "Wir wollen keine weitere Eskalation", sagt Außenminister Heiko Maas. Die Briten dagegen machen mit, auch wenn sich London keine Illusionen macht: "Es ist unmöglich, jedes einzelne Schiff zu eskortieren", sagt der stellvertretende Verteidigungsminister Tobias Ellwood. Bisher operiert die Fregatte Montrose mit vier Begleitschiffen vor Ort. Sie war am Freitag jedoch zu weit entfernt, um die Kaperung der Stena Impero zu verhindern. Nun will London zusätzlich einen Zerstörer und ein Versorgungsschiff in die Region verlegen, das die Montrose auf hoher See betanken kann.