Im Streit zwischen Großbritannien und dem Iran um beschlagnahmte Öltanker soll der Oman als Vermittler einspringen. Das berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Demnach will sich der Außenminister des Sultanats, Jussuf bin Alawi, am Samstat mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in Teheran treffen.



Der Oman war bei Streitigkeiten zwischen der iranischen Regierung und westlichen Staaten schon in der Vergangenheit als Vermittler aufgetreten – des Öfteren auch mit Erfolg.

Konkret geht es in dem Streit zwischen den Regierungen in Teheran und London um zwei beschlagnahmte Öltanker. Großbritannien hat am 4. Juli in Gibraltar den iranischen Tanker Grace 1 mit der Begründung festgesetzt, er transportiere Erdöl für Syrien und verstoße damit gegen EU-Sanktionen. Der Iran bestreitet das.



Am 19. Juli stoppten wiederum iranische Revolutionsgarden in der Straße von Hormus den britischen Öltanker Stena Impero, weil er angeblich gegen die maritimen Vorschriften im Persischen Golf verstoßen hatte. Das Schiff befindet sich derzeit im Hafen der Stadt Bandar Abbas im Süden des Iran. Beide Seiten bezichtigen einander der "staatlichen Piraterie".

Um den Streit um die Tanker beizulegen, hatte Irans Präsident Hassan Ruhani einen Austausch der beiden Schiffe vorgeschlagen. "Wir wollen keine Spannungen, und wenn sich alle an die Vorschriften halten, auch an die in Gibraltar, dann werden sie von uns eine geeignete Antwort erhalten", hatte Ruhani klargestellt. Der Iran wolle keinen Konflikt mit den Briten und anderen Europäern am Persischen Golf.