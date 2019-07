Nach Massenprotesten will der umstrittene Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nun doch sein Amt niederlegen. Er werde zum 2. August zurücktreten, teilte Rosselló mit. Zuvor hatte er einen vorzeitigen Abgang noch abgelehnt, jedoch erklärt, sich im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl stellen zu wollen. Gegen Rosselló gibt es seit zwei Wochen Proteste.



Hintergrund sind öffentlich gewordene vertrauliche Textnachrichten, die den Gouverneur des US-Außengebiets und mehrere seiner Vertrauten stark belasten. Am 13. Juli gelangten rund 900 Seiten umfassende Nachrichten-Verläufe aus der Instant-Messenger-App Telegram an die Öffentlichkeit, in denen sich der Gouverneur, elf seiner Vertrauten sowie Mitglieder seiner Regierung ausgetauscht hatten.



Die Männer äußerten sich in Chats abfällig über mehrere Frauen, eine Betroffene wird eine "Hure" genannt. Rosselló mokiert sich unter anderem über einen stark übergewichtigen Mann, mit dem er einmal für ein Foto posiert hatte.



Prominente Musiker unterstützen die Proteste

Zielscheibe des Spotts werden auch Opfer des Hurrikans Maria, der 2017 auf der Insel den Tod zahlreicher Menschen verursachte und schwere Verwüstungen anrichtete. Der Gouverneur wird auch für Korruption im Zusammenhang mit Hilfsgeldern nach dem Durchzug des Tropensturms verantwortlich gemacht.

Nach dem Bekanntwerden der Chat-Verläufe sind Hunderttausende empörte Puertoricanerinnen und Puertoricaner auf die Straße gegangen und haben seinen Rücktritt gefordert. Es war zu neuen Demonstrationen und einem Streik aufgerufen gekommen. An der Spitze der Proteste standen prominente puertoricanische Musiker wie der Rapper Rene Perez (Residente) sowie die Sänger Ricky Martin und Benito Martinez (Bad Bunny).