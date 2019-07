Die politischen Lager haben sehr unterschiedlich auf die Nominierung von Ursula von der Leyen als Kandidatin für das Amt als EU-Kommissionspräsidentin reagiert. Europas Grüne lehnen das Personalpaket des EU-Rates ab. "Diese Hinterzimmer-Lösung nach Tagen der Verhandlungen ist grotesk", sagte Ska Keller, Co-Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament. Reinhard Bütikofer, Co-Vorsitzender der europäischen Grünen sprach von einer "Zumutung".

Die Sozialdemokraten im europäischen Parlament äußerten sich ebenfalls unzufrieden. "Der Vorschlag ist sehr enttäuschend für uns", sagte die Vorsitzende Iratxe García nach einer Sitzung in Straßburg. Es sei inakzeptabel, dass populistische Regierungen im Rat der EU-Staaten den am besten geeigneten Kandidaten ablehnten, nur weil dieser für Rechtsstaatlichkeit eintrete, sagte die Spanierin. Sie spielte damit auf den Widerstand einiger osteuropäischer Länder gegen eine Nominierung des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans an. Hintergrund sind Vertragsverletzungsverfahren, die der Niederländer als Vize-Präsident der Kommission gegen Polen und Ungarn eingeleitet hat.

Die deutsche SPD-Spitze lehnte den Vorschlag für von der Leyen ebenfalls ab. Damit werde "der Versuch, die Europäische Union zu demokratisieren, ad absurdum geführt", sagten die drei kommissarischen SPD-Chefs Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel in Berlin. Mit Frans Timmermans, Manfred Weber und Margrethe Vestager seien drei veritable Kandidaten bei der Europawahl angetreten, so die kommissarischen SPD-Chefs. "Dass nun keiner dieser drei Politiker zum Zuge kommen soll, sondern stattdessen jemand, der überhaupt nicht zur Wahl gestanden hat, kann nicht überzeugen." Auch der frühere Präsident des EU-Parlaments war nicht einverstanden: "Von der Leyen ist bei uns die schwächste Ministerin. Das reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden", sagte Martin Schulz.



Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU) begrüßte von der Leyens Nominierung. Die EVP habe von den Wählern ein "klares Mandat" für eine Führungsrolle in der EU erhalten, sagte er am Abend zu Journalisten, der Beschluss des EU-Gipfels sei daher ein "gutes Ergebnis". Für ihn persönlich sei es aber auch ein "schwieriger Tag", sagte Weber, der als EVP-Spitzenkandidat selbst Anspruch auf den Posten erhoben hatte. Diesen Anspruch hatte er erst am Nachmittag offiziell aufgegeben. Zugleich verzichtete Weber darauf, bei der Wahl des neuen EU-Parlamentspräsidenten anzutreten. Nach den Gepflogenheiten des Europaparlaments sei dort nach dem Christdemokraten Antonio Tajani nun ein Kandidat der Sozialdemokraten an der Reihe, sagte Weber. Die Sozialdemokraten schicken den Italiener und ehemaligen Fernsehjournalisten David Sassoli ins Rennen, der dem Parlament seit zehn Jahren angehört.



Ein guter Kompromiss

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron appellierte unterdessen an die Verantwortung der Sozialdemokraten, dem Personalpaket des EU-Rates zuzustimmen. Die europäischen Parteienfamilien sollten nun darauf hinwirken, dass ihre Abgeordneten im europäischen Parlament dem Paket zustimmen, sagte er nach Ende des EU-Gipfels. Wer dies nicht tue, sei nicht solidarisch mit den Kollegen der anderen Parteien. Man habe einen guten Kompromiss und vier überzeugte Europäer gefunden. Macron begrüßte die Nominierung der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen: "Das ist für mich eine sehr gute Kandidatur." Er habe sich mit großer Kraft für diese Bewerbung eingesetzt.



EU-Ratspräsident Donald Tusk lobte die Ausgewogenheit der Personalvorschläge für die EU-Institutionen. Mit zwei Männern und zwei Frauen sei eine perfekte Balance zwischen den Geschlechtern erreicht worden, sagt Tusk. "Schließlich ist Europa eine Frau." Das Warten auf das Ergebnis habe sich gelohnt. Auch die österreichische Bundeskanzlerin stimmte von der Leyens Nominierung zu. "Ich freue mich insbesondere, dass erstmals der Vorschlag eines Kommissionspräsidenten eine Frau ist, das ist ein historischer Moment", sagte Brigitte Bierlein.