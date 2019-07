Die USA warten mit Spannung auf die öffentlichen Aussagen des früheren FBI-Sonderermittlers Robert Mueller, der an diesem Mittwoch gleich vor zwei Ausschüssen des Repräsentantenhauses auftreten wird. Zunächst wird er von den Abgeordneten des Justizausschusses befragt, dann von denen des Geheimdienstausschusses. Die Anhörungen werden live im Fernsehen übertragen, auch US-Präsident Donald Trump sagte, er werde sich "vielleicht ein bisschen davon anschauen".



Trump war es auch, der im Zentrum der Ermittlungen von Mueller stand. Zwei Jahre lang untersuchte der frühere FBI-Direktor, ob das Wahlkampfteam des heutigen US-Präsidenten geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 traf und ob Trump als US-Präsident später die Justizermittlungen behinderte. Ende März legte Mueller einen Abschlussbericht vor, der in Teilen geschwärzt veröffentlicht wurde. Ende Mai erklärte Mueller seine Arbeit dann offiziell für beendet.

"Für viele wird es eine Offenbarung sein"

In Muellers Abschlussbericht steht, es habe zahlreiche Kontakte zwischen Trumps Lager und Vertretern Russlands gegeben. Ausreichende Belege zum Nachweis einer Straftat fanden die Ermittler jedoch nicht. Außerdem listete Muellers Team diverse Versuche Trumps auf, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Diese Bemühungen seien nur deshalb erfolglos geblieben, weil Personen aus dem Umfeld des Präsidenten sich weigerten, Anweisungen auszuführen oder seinen Aufforderungen zu folgen, hieß es. Mueller ließ zwar offen, ob Trump sich damit der Justizbehinderung schuldig machte. Er sprach den Präsidenten aber auch ausdrücklich nicht von diesem Vorwurf frei, sondern legte alles Weitere quasi in die Hand des US-Kongresses.

Mueller-Report - "Niemand steht über dem Gesetz" Sonderermittler Robert Mueller sagt vor dem US-Kongress aus. Entlastend für Donald Trump war sein Ermittlungsbericht zur Russland-Affäre keineswegs. Was darin steht, sehen Sie hier im Video.

Dort wollen die Demokraten dem Bericht mit Muellers Anhörung nun neue Aufmerksamkeit verschaffen – auch, wenn der FBI-Mann bereits klargestellt hat, dass er nicht über den Inhalt seines Reports hinausgehen will. "Für viele Amerikaner wird es eine Offenbarung sein – allein indem sie erfahren, was in dem Report steht", sagte der Leiter des Geheimdienstgremiums, Adam Schiff. Seiner Partei werde es darum gehen, Trumps hartnäckige Lesart des Russland-Reports zu zerpflücken, nach der es "keine geheime Absprache" und "keine Behinderung" gegeben habe.



Detaillierte Nachfragen zu einzelnen Episoden

Im Justizausschuss liegt der Fokus auf den Episoden aus Muellers Bericht, die aus Sicht der Demokraten den Vorwurf der möglichen Justizbehinderung durch den Präsidenten erhärten. Da wäre etwa Trumps Anweisung an den damaligen Rechtsberater des Weißen Hauses, Donald McGahn, Mueller seines Amtes zu entheben. Später sollte McGahn bestreiten, dass es einen solchen Befehl jemals gegeben hat. Fragen dürfte es auch zu einer Reihe von Treffen zwischen Trump und seinem früheren Wahlkampfmanager Corey Lewandowski geben: Der Präsident soll dabei angeordnet haben, den damaligen Justizminister Jeff Sessions von einer Begrenzung von Muellers Nachforschungen zu überzeugen.

Die Republikaner indes dürften ihren Mann im Weißen Haus verteidigen. Zudem mahnte das Justizministerium Mueller, sich an die Richtlinien zu halten: keine Aussage abseits der bereits veröffentlichten Version seines Ermittlungsberichts, keine Äußerung über Passagen, die aus dem Text herausredigiert wurden, kein Wort zu noch laufenden Ermittlungen, zu nicht betroffenen Dritten und Amtsvorrechten von Trump.

Selbst wenn die Anhörung keine neuen Erkenntnisse bringen sollte, ist die Sache für Trump unangenehm. In den vergangenen Monaten war es in der Öffentlichkeit still um den Mueller-Bericht geworden. Nicht viele Amerikaner dürften alle verfügbaren Seiten des Reports gelesen haben. Dass nun Mueller in aller Öffentlichkeit, übertragen vom US-Fernsehen, stundenlang über seine Ermittlungsbefunde spricht, dürfte dem Präsidenten nicht gerade gelegen kommen.