Während seiner gesamten Karriere war der Football-Spieler Marshawn Lynch, auch genannt "Beastmode", bekannt dafür, keine Interviews zu geben. Nachdem die Liga ihm deswegen eine Strafzahlung androhte, tauchte Lynch dann doch einmal bei einer Pressekonferenz auf. Anstatt aber die Fragen von Journalisten zu beantworten, wiederholte er nur eine einzige Aussage: "Ich bin nur hier, damit ich kein Bußgeld aufgedrückt bekomme."

Nun war es ausgerechnet Robert Mueller, der ehemalige Sonderermittler in der Russland-Affäre, der an die Interviewgepflogenheiten von "Beastmode" erinnerte. Ähnlich wie der ehemalige Runningback hatte auch Muelller offenkundig keine Lust auf eine Aussage und tauchte nur zur Anhörung im US-Kongress auf, weil die Demokraten ihn vorgeladen hatten. Auf die meisten Fragen antwortete Mueller bei seiner mehr als sechs Stunden langen Anhörung in bester Lynch-Manier, nur dass das bei ihm fast immer so klang: "Ich verweise auf meinen Bericht."

Dass sie von Mueller nur einsilbige Antworten bekommen würden, hätten die Demokraten eigentlich schon vor der Anhörung ahnen können. "Meine Aussage ist mein Bericht", hatte der ehemalige FBI-Direktor schon Ende Mai angekündigt. Dennoch zogen Trumps Gegner es vor, Mueller vor den Justizausschuss zu schleifen und ihn zu befragen. Man erhoffte sich von Mueller offenkundig ein Medienspektakel. Der Sonderermittler sollte mit seiner Aussage den langweiligen Bericht live im Fernsehen quasi zum Leben erwecken und einem Millionenpublikum zeigen, mit welchen unlauteren Mitteln US-Präsident Donald Trump gegen dessen Ermittlungen vorging.

Demokraten bohrten, Mueller blockte

Doch diesen Gefallen wollte Mueller den Demokraten nicht tun. Mehrfach baten ihn Abgeordnete, Passagen aus dem Bericht vorzutragen. Der 74-Jährige antwortete jedes Mal: "Ich würde es vorziehen, wenn sie das vorlesen". Die Demokraten bohrten und der Sonderermittler blockte. Es war eine mäßig aufschlussreiche Veranstaltung.

Trumps Gegner haben mit Mueller seit mehr als zwei Jahren in mehrfacher Hinsicht auf das falsche Pferd gesetzt. Zunächst einmal schwang in der öffentlichen Obsession mit den Ermittlungen immer der Vorwurf mit, dass Russland mit seinen Einflussversuchen die Wahl zugunsten von Trump beeinflusst hätte und der Immobilienmilliardär somit nur durch den Einfluss ausländischer Mächte ins Amt gekommen sei. Diese Behauptung wiederholte vor kurzem erst Ex-Präsident Bill Clinton, dessen Frau Hillary Clinton 2016 gegen Trump verlor. Dabei hatten die russischen Aktivitäten vermutlich nur einen geringen Einfluss auf die Wahl, wie zum Beispiel die Politikwissenschaftler John Sides, Michael Tesler und Lynn Vavreck in ihrer umfangreichen Datenanalyse "Identity Crisis" zur Wahl 2016 schildern.



Russland zum Sündenbock für die eigene Niederlage zu machen, war so bequem wie falsch. Die Anhörung im US-Kongress sollte endgültig ein Weckruf für die Demokraten sein, das Thema Russland zu den Akten zu legen und sich wichtigeren Themen zu widmen, zum Beispiel: Innenpolitik.



Wählern scheinen Alltagsfragen wichtiger zu sein

Denn die Demokraten erlagen vor allem dem Irrglauben, dass Muellers Untersuchungsergebnisse Trumps Unterstützer oder zumindest die unentschlossenen Wähler davon überzeugen würden, dass der US-Präsident für sein Amt charakterlich ungeeignet ist. Mittelfristig hat der Mueller-Report aber Trumps Zustimmungswerte kaum beeinflusst. Den Wählern scheinen Alltagsfragen wesentlich wichtiger zu sein. Während Medien und Demokraten in Dauerhysterie jede Entwicklung der Ermittlungen aufgriffen, zeigen Umfragen, dass sich die Wähler eher für lebensnahe Themen wie Gesundheitspolitik, Zuwanderung und den Zustand der Wirtschaft interessieren.