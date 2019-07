Ungeachtet scharfer Kritik aus China hat das Außenministerium der USA den Verkauf von Waffen an Taiwan gebilligt. Der Deal in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar (knapp zwei Milliarden Euro) soll unter anderem 108 Panzer vom Typ Abrams sowie 250 Boden-Luft-Raketen vom Modell Stinger umfassen, wie das US-Verteidigungsministerium in Washington mitteilte. Das Militärgerät werde Taiwan helfen, "aktuellen und künftigen regionalen Bedrohungen zu begegnen" und seine "Fähigkeit zu Operationen mit den USA und anderen Partnern ausweiten".



Weiter hieß es, das Rüstungsgeschäft diene auch den Sicherheitsinteressen der USA: Taiwan sei eine wichtige Kraft für "politische Stabilität, militärisches Gleichgewicht und wirtschaftlichen Fortschritt in der Region". Vor allem mit den Panzern könnte Taiwan seine in die Jahre gekommene Ausrüstung enorm verbessern.

Der US-Kongress ist bereits über das vom Außenministerium empfohlene Geschäft informiert worden und kann sich binnen 30 Tagen dagegen aussprechen. Dies gilt allerdings als unwahrscheinlich. Das chinesische Außenministerium hatte die USA im Juni aufgefordert, das Vorhaben aufzugeben, um die bilateralen Beziehungen nicht zu belasten. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Die USA haben zwar keine offiziellen Beziehungen zu Taiwan. Sie sind aber der wichtigste politische Unterstützer und größter Waffenlieferant des Inselstaates.

Taiwan hatte sich 1949 von der Volksrepublik losgesagt und unterhält formal keine diplomatischen Beziehungen zu Washington. China hatte zuletzt den Druck erhöht, indem es Länder diplomatisch von Taiwan losgeeist, offizielle Kontakte zu Taipeh gekappt und Militärübungen nahe dem Inselstaat abgehalten hatte.