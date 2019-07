Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist in Moskau festgenommen worden. Als er Joggen gehen wollte, sei er festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden, teilte Nawalny in einem Instagram-Video mit.

Die Festnahme fällt in eine Zeit, in der in Moskau für eine freie Kommunalwahl demonstriert wird. Mehr als 20.000 Demonstranten hatten am Samstag in der russischen Hauptstadt dagegen protestiert, dass Dutzende Oppositionskandidaten von der Wahl im September ausgeschlossen worden sind. Fast alle Vertreter der Opposition können nicht teilnehmen, 57 Kandidaten. Als Grund dafür nannte die Moskauer Wahlkommission formale Mängel: Angeblich fehlten zahlreichen Politikern die notwendigen Unterschriften für die Registrierung als Kandidaten.

Auch Nawalny nahm an der Kundgebung teil. In einer Rede sagte er: "Wir werden ihnen zeigen, dass dies ein gefährliches Spiel ist. Wir sollten für unsere Kandidaten kämpfen." Die Demonstrationen sollten so lange weitergehen, bis die Wahlkommission die Oppositionskandidaten auf die Wahlliste setze, sagte Nawalny. Mehrere Menschen waren zuvor bei nicht genehmigten Protesten festgenommen worden.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Immer wieder wird er festgenommen und verurteilt. Anfang Juli war er zuletzt wegen der Teilnahme an einem nicht genehmigten Protestmarsch zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt worden. Im Februar 2014 war er im Zuge von Betrugsermittlungen für zehn Monate unter Hausarrest gestellt worden.