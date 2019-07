Es waren Bilder wie aus zwei getrennten Welten: Im Moskauer Zentrum zerrten und knüppelten Polizisten die für freie Wahlen protestierende Großstadtjugend von den Straßen. Vor St. Petersburg ließ sich Präsident Wladimir Putin unterdessen in einem durchsichtigen Tauchboot an den Grund des Finnischen Meerbusens versenken, um ein im Zweiten Weltkrieg gesunkenes U-Boot zu inspizieren. Putin auf Tauchstation – ein ungewollt ironischer Kommentar zu dem teilweise brutalen Polizeieinsatz. Der Staatschef schwieg das ganze Wochenende zu den verstörenden Szenen aus der Hauptstadt.



Der Polizeieinsatz am Samstag war in der Tat massiv gewesen: Knapp 1.400 Menschen wurden zwischenzeitlich festgenommen. Das gab es lange nicht – und erinnert an das harte Durchgreifen bei den Antiregierungsprotesten im Winter 2011/12. Die Sicherheitskräfte hatten Teile der Innenstadt mit Sperrgittern abgeriegelt. Auch unbeteiligte Passanten, die sich zufällig in der Nähe des Sammlungspunktes vor dem Moskauer Bürgermeisteramt befanden, wurden in Polizeibusse verfrachtet. Polizisten setzten Schlagstöcke und Taser gegen Teenager ein. Andere Jugendliche suchten in einer Kirche Zuflucht. Ziel des Einsatzes war, die mit den Behörden nicht abgestimmte Kundgebung noch vor Beginn aufzulösen. Doch das gelang nur bedingt.

Unbeabsichtigt haben die Behörden die Opposition geeint

Hintergrund der Proteste ist die Nichtzulassung von rund 20 Oppositionskandidaten bei der Wahl zum Moskauer Stadtparlament am 8. September. Für die Registrierung mussten die Kandidaten viele Unterschriften sammeln. Mehreren Oppositionskandidaten gelang das. Die Behörden hatten offenbar nicht mit so viel Rückhalt in der Bürgerschaft gerechnet. Eine Fehleinschätzung, die nicht zuletzt die Distanz zwischen der Führung und den Moskauer Bürgerinnen und Bürgern zeigt. Den Kandidaten wurde schließlich die Registrierung mit dem Argument versagt, dass ein Gutteil der Unterschriften ungültig sei.

Seit zwei Wochen kommt es daher regelmäßig zu gemeinsamen Kundgebungen der sonst so zerstrittenen Opposition. Gänzlich unbeabsichtigt haben die kremltreuen Behörden eine gemeinsame Front geschaffen. Bei einer genehmigten Demonstration am vergangenen Wochenende zählte man 20.000 Teilnehmende – viel für Moskauer Verhältnisse. Im Vorfeld des Protests vom Samstag waren Büros und Wohnungen der betroffenen Politiker durchsucht und mehrere von ihnen festgenommen worden – offenbar ein weiterer Versuch, ihre Anhängerinnen und Anhänger einzuschüchtern.

Dem vom Kreml unterstützten Bürgermeister Sergej Sobjanin mag es kurzfristig gelungen sein, die Menschen von der Straße zu vertreiben. Aber dass es überhaupt so weit kam und dieser Einsatz von Staatsgewalt nötig wurde, zeigt, wie sehr ihm und dem Kreml die Situation entglitten ist. Das Glaubwürdigkeitsproblem der Stadtoberen hat sich seit dem Wochenende noch mal erhöht. Sobjanin scheint entschlossen, die Sache auszusitzen. Der technokratische Lokalpolitiker war als möglicher Kandidat für die Putin-Nachfolge im Gespräch. Bisher zumindest.