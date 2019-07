Bei Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten für die Kommunalwahl in Moskau hat die Polizei dutzende Menschen festgenommen. Vor dem Rathaus in Moskau wurden mindestens 50 Demonstranten und Demonstrantinnen von der Polizei abgeführt, berichtete ein AFP-Reporter.



Bereits im Vorfeld der Proteste hatten die russischen Behörden ihr Vorgehen gegen die Opposition verstärkt. Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hatte dazu aufgerufen, solange auf die Straße zu gehen, bis die Wahlkommission die Kandidaten zulässt. Der 43-jährige Jurist wurde daraufhin wegen wiederholten Protestaufrufs zu 30 Tagen Arrest verurteilt.

Seit Freitagabend hatten zudem mehrere unabhängige Oppositionspolitiker von Durchsuchungen ihrer Wahlkampfbüros berichtet. Der führende Oppositionelle Ilja Jaschin berichtete in der Nacht zum Samstag auf Facebook, dass er in seiner Wohnung verhört und anschließend zu einer Polizeistation gebracht worden sei. Er rief dazu auf, darauf mit massiven Straßenprotesten zu reagieren. Auch der Oppositionelle Iwan Schdanow twitterte, dass er festgenommen worden sei. Der Politiker Konstantin Jankauskas teilte mit, Polizisten und Ermittler hätten versucht, die Wohnung seiner Eltern zu durchsuchen.



Unterdessen begleitet die Polizei eine Protestaktion vor dem Bürgermeisteramt in Moskau mit einem Großaufgebot. Seit dem Mittag werden vor dem Rathaus im Stadtzentrum Tausende Menschen erwartet. Die Polizei hatte dazu aufgerufen, nicht an der Kundgebung teilzunehmen und kündigte an, hart durchzugreifen. Auf Facebook bekundeten trotzdem fast 11.000 Menschen Interesse an einer Teilnahme.



Opposition spricht von Manipulation

Anlass der Demonstration ist der Ausschluss von 57 Kandidaten von der Wahl zum Moskauer Stadtparlament im September durch die Wahlkommission in Moskau. Damit darf fast keiner der Oppositionellen - wie etwa die prominenten Kremlkritiker Ilja Jaschin, Ljubow Sobol und Dmitri Gudkow - bei der Wahl antreten. Die Behörde begründete dies mit angeblichen Formfehlern.



Die ausgeschlossenen Politiker beschuldigen die Behörden, dass ihnen absurde Fehler untergeschoben worden seien und sprechen von Manipulationen. Der Weg ins Stadtparlament werde ihnen verwehrt, damit sie den Sieg der Kremlpartei Geeintes Russland nicht schmälerten, sagte der Oppositionelle Gudkow dem Radiosender Echo Moskwy. Er forderte dazu auf, trotzdem weiter für freie und faire Wahlen zu kämpfen. "Wir reden nicht mehr über unsere Mandate. Wenn wir jetzt verlieren, wird es Wahlen als politisches Instrument nicht mehr geben und der Unterdrückungsapparat wird das Land ins Jahr 1937 zurückwerfen", fügte er mit Blick auf den Höhepunkt der Stalin-Diktatur hinzu.



Bereits am vergangenen Wochenende hatten in Moskau mehr als 20.000 Menschen gegen den Ausschluss der Politiker protestiert - es war die größte Demonstration seit Jahren. Die Regierungspartei Geeintes Russland mit ihrem Vorsitzenden Dmitri Medwedew verliert seit einiger Zeit massiv an Zustimmung. Gründe dafür sind Politologen zufolge unter anderem eine umstrittene Rentenreform, sinkender Lebensstandard und fehlende Perspektiven.