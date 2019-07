Ein Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte mag auf den ersten Blick nichts mit dem Krieg zwischen Ukraine und Russland zu tun haben. Auf den zweiten hat er es sehr wohl. Wissenschaftler und Politiker sind deshalb alarmiert: Sie verfassen Briefe und Aufrufe gegen die Entscheidung der Universität zu Köln, das Fach Osteuropäische Geschichte abzuschaffen.



"Ich befürchte, dass dies der erste Eckstein ist, den man rausnimmt, und künftig noch mehr Abrissarbeiten folgen werden", sagt der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Die Entscheidung könnte im Trend liegen: In den vergangenen zwanzig Jahren sind massiv Stellen in der Slawistik weggefallen.

2014 war das Jahr, in dem Russland die Krim annektiert hat und der Tarnkappenkrieg in der Ostukraine begann. Geschichte wurde zum wichtigsten Instrument der russischen Führung, um eine Politik zu rechtfertigen, die nicht zu rechtfertigen war. Im Gestern wird seither die Entlastung fürs Heute gesucht: Die Krim war schon immer Russlands Tempelberg! Die Ukraine ist keine Nation, Kiew eine russische Stadt!



Kiew ist nicht "eigentlich russisch"

Auch in deutschen Talkshows und Zeitungen werden solche Behauptungen wieder und wieder abgespult. Aber sie stimmen nicht. Sie wurden nur seit 2014 so oft wiederholt, dass sie irgendwann stimmig klangen. Denn die Krim war nicht "schon immer russisch", sondern erst seit dem späten 18. Jahrhundert. Die Jahrhunderte davor war sie Heimat der Krim-Tataren gewesen, die 1944 auf Stalins Befehl deportiert wurden und erst Ende der Achtzigerjahre zurückkehren durften.



Kiew ist auch nicht "eigentlich russisch" – die Kiewer Rus wird von Russland und Ukraine gleichermaßen als Ursprung ihrer Staatlichkeit beansprucht – dabei gab es im Mittelalter die Idee der Nationalstaaten noch gar nicht. Weshalb Andreas Kappeler, einst Inhaber des Lehrstuhls, der in Köln nun gestrichen werden soll, die Ansprüche beider Seiten als unsinnig abtut – sie haben mehr mit Politik als mit Geschichte zu tun.



Und die ukrainische Nation ist sehr wohl existent. Die Anfänge ihrer Sprache, ihrer Literatur und Geschichtsschreibung liegen Jahrhunderte zurück und unterscheiden sich von denen des Russischen Zarenreichs. Und doch seien, so Kappeler, beide Staaten, Ukraine wie Russland auch, "verspätete Nationen" und in ihrer Identität noch nicht gefestigt.

Konflikte der Gegenwart, historisch eingeordnet

Ohne dieses historische Wissen lassen sich gegenwärtige Konflikte kaum verstehen. Erst Osteuropahistoriker machen Redaktionen, Publizisten und Politikern im Propagandanebel die nötige Einordnung möglich. Andreas Kappeler hat in Köln über fast zwei Jahrzehnte einen Schwerpunkt zur Erforschung osteuropäischer Nationalitäten und Ethnien aufgebaut; sein besonderes Augenmerk galt der in Deutschland arg vernachlässigten Ukrainistik. Wer darauf verzichtet, gibt das Gegenmittel für das Gift der Propaganda aus der Hand. Denn Geschichte zu missbrauchen und zu politisieren ist keineswegs eine russische Spezialität. Auch die Ukrainer ehren dieser Tage Helden, die keine Helden sind.



2014 war nicht nur für die Ukraine eine brutale Zäsur. Es war auch das Jahr, in dem die Überforderung des Westens sich schmerzlich offenbarte. In Europa, vor allem in Deutschland, schlitterte man in die Katastrophe, dabei hätte man die Konfrontation mit Russland ahnen können, ahnen müssen – auch wenn nicht abzusehen war, wie weit die russische Führung zu gehen bereit war.



Ein Eingeständnis des Nichtwissens

So wurde 2014 auch zum Eingeständnis des Nichtwissens: In Deutschland hatten Politiker – aber auch Journalisten und Publizisten – sich zu wenig für Osteuropa interessiert. Sicher, 2014 wurde das Zentrum für Osteuropa und Internationale Studien gegründet, aber das allein kann die vielen Einsparungen in der Slawistik und Osteuropaforschung der vergangenen Jahrzehnten nicht aufwiegen. Heute ist an vielen Universitäten die Romanistik deutlich besser ausgestattet als die Slawistik – trotz der Osterweiterung der EU, trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion und trotz neu entstandener, sich permanent verändernder Nationalstaaten mit all ihren Konflikten und Dynamiken.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind mehr als fünf Jahre vergangen. Der Krieg ist noch nicht vorbei, und noch immer wird um die Deutungshoheit bei diesem Krieg, bei diesem Konflikt gerungen. In diese Zeit fällt die Entscheidung, den Lehrstuhl in Köln einzusparen. Haben wir wirklich so wenig dazugelernt?