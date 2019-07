Die ukrainischen Behörden haben im Hafen von Ismajil in der Region Odessa einen russischen Tanker gestoppt. Das Schiff sei am Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch beteiligt gewesen, teilten ukrainische Sicherheitskräfte mit. Bei Gericht sei ein Antrag gestellt worden, den Tanker unter Bewachung zu stellen. Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, drohte Russlands Außenministerium mit Konsequenzen, sollten russische Seeleute "als Geiseln gehalten" werden.

Ende November 2018 waren drei ukrainische Marineschiffe beim Versuch, aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu gelangen, von der russischen Küstenwache gewaltsam gestoppt und festgesetzt worden. Die 24 Matrosen des Schiffs befinden sich seitdem in russischer Haft. Nach russischer Auffassung hätten sie die Durchfahrt anmelden müssen. So aber hätten sie die Staatsgrenze Russlands verletzt. Ihnen drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis.

Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Kiew und Moskau sind seit dem Frühjahr 2014 zerrüttet. Damals hatte Russland die Halbinsel Krim annektiert und soll bis heute auch die prorussischen Kämpfer in der Ostukraine aktiv unterstützen. Die Separatisten kämpfen dort seit 2014 gegen die Truppen der Regierung in Kiew, mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bislang getötet.