Nach ihrer Entlassung aus dem Hausarrest hat die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete Italien verlassen und ist aus Sicherheitsgründen an einen geheimen Ort gebracht worden. Das gab ein Sprecher der Hilfsorganisation bekannt. Es seien "einige generelle Drohungen gegen Carola" ausgesprochen worden, sagte er. "Über ihre weiteren Reisepläne werden wir uns nicht äußern."

Am Dienstag hatte ein Gericht in Sizilien die Strafmaßnahmen gegen Rackete aufgehoben. Nach Ansicht der zuständigen Richterin hatte die 31-Jährige nicht gegen das Gesetz verstoßen und auch keine Gewalttat begangen. Vielmehr habe sie ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen.

Rackete hatte mit dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 trotz eines Verbots der italienischen Regierung am Hafen der sizilianischen Insel Lampedusa angelegt. Beim Anlegevorgang hatte das Schiff ein Boot der italienischen Behörden touchiert. Für diesen Vorfall war ihr Widerstand gegen ein Militärschiff und Vollstreckungsbeamte vorgeworfen worden, was mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden kann.



Wegen Beihilfe zur illegalen Immigration könnte Rackete weiterhin angeklagt werden. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte die Entscheidung des Gerichts, die Kapitänin freizulassen, kritisiert. Er kündigte an, Rackete so schnell wie möglich aus Italien auszuweisen.



Als die Kapitänin in Sizilien anlegte, befanden sich an Bord der Sea-Watch 3 noch 40 Geflüchtete. Die Besatzung des Schiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Menschen vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot gerettet. 13 von ihnen – Frauen, Kinder und Kranke – hatten das Schiff schon zuvor verlassen dürfen.