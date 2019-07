Vermutlich hätte Pedro Sánchez das spanische Parlament heute gerne mit dem europäischen Parkett eingetauscht. In Brüssel und den europäischen Nachbarländern gilt der Wirtschaftswissenschaftler mit dem fotogenen Lächeln als Hoffnungsträger der spanischen Sozialdemokratie. Schließlich hatte er im April die Parlamentswahl in Spanien klar gewonnen – und das nachdem seine Arbeiterpartei PSOE in den Jahren zuvor schon von manchen Kommentatoren totgesagt worden war.



Doch das Image als Modernisierer der spanischen Sozialdemokratie hilft ihm wenig. Denn nach wie vor fehlt ihm eine Mehrheit, um wirklich zu regieren. Sánchez ist seit der Wahl im April nur noch amtierender Premier und am Donnerstag scheiterte der PSOE-Chef damit, sich im Parlament wieder zum Ministerpräsident wählen zu lassen. Mit 155 Nein-, 124 Jastimmen und 67 Enthaltungen verfehlte er die im zweiten Wahlgang erforderliche einfache Mehrheit.



Spanien steht damit vor Neuwahlen, es wären die vierten in vier Jahren. Rein theoretisch hat das Parlament zwar noch bis zum 23. September Zeit, sich auf einen Ministerpräsidentenkandidaten zu einigen – doch angesichts der bitteren Fehde, die sich Spaniens linke Parteien in den vergangenen Tagen geliefert haben, und der tiefen Abneigung der konservativen Parteien zu Sánchez, ist das unwahrscheinlich.

Zoff statt Kooperation mit der Linkspartei Podemos

Der Sozialist hatte versucht, eine Koalition mit der Linkspartei Podemos zu gründen, die 2011 aus den Protesten um die harte Sparpolitik in der spanischen Wirtschaftskrise hervorgegangen war. Doch Podemos und die PSOE kommen einfach nicht zusammen. Fassungslos haben die Spanierinnen und Spanier in den vergangenen Tagen die öffentliche Fehde zwischen den beiden potenziellen Partnern verfolgt. Am Vorabend der Ministerpräsidentenwahl hatten sowohl Podemos als auch die Arbeiterpartei PSOE den Medien vertrauliche Verhandlungsdokumente zugespielt und damit jede Chance auf Verständigung vertan. Noch wenige Stunden vor der Abstimmung bezichtigte Podemos-Verhandlungsführer Pablo Echenique die Sozialisten der "Manipulation", die sozialdemokratische Vizepräsidentin Carmen Calvo unterstellte Podemos Ignoranz. Keine Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zuvorderst ging es in dem Streit um die Verteilung von Macht in einer etwaigen neuen linken Regierung. Unidas Podemos ist die mit 42 Abgeordneten viertstärkste Fraktion im Parlament, neben Podemos gehören ihr weitere linke Gruppierungen an. Gemeinsam forderten sie neben dem Amt des Vizepräsidenten, Prestigeressorts wie die Ministerien für Arbeit und Steuer und ein Ministerium für den Ökologischen Wandel und Gleichstellungspolitik. Für die stolze Arbeiterpartei PSOE war das schlicht inakzeptabel. "Wir können Ihnen nicht die Hälfte der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen überlassen", hieß es wiederholt aus den Reihen der Sozialdemokraten.



Vor allem der Verzicht auf das Arbeitsministerium war für die PSOE, die den "Arbeiter" (Obrero) in ihrem Namen führt, ein Tabu. In einem letzten Versuch am Mittwochabend boten die Sozialdemokraten Podemos stattdessen die Ministerien für Gleichstellung, Wohn- sowie Gesundheitspolitik an. Für eine junge Partei ohne jegliche Verwaltungserfahrung auf staatlicher Ebene sei das ein "korrektes, respektvolles und vernünftiges Angebot", so Pedro Sánchez.

Doch Podemos verteidigte seine Ansprüche auf die Schaltstellen der Macht. Erst in der buchstäblich letzten Minute, am Rednerpult im Parlament, verzichtete der ebenso charismatische wie umstrittene Podemos-Chef Pablo Iglesias auf den Anspruch seiner Partei auf das Arbeitsministerium – zu spät. Das allein mit seinem legendären Geltungsdrang zu erklären, wäre kurz gegriffen.

Denn auch die alteingesessene Arbeiterpartei hatte nie einen Hehl aus ihrem Misstrauen gegenüber der Protestpartei gemacht, die allerdings seit vier Jahren im spanischen Parlament sitzt. Podemos sei keine "vertrauenswürdige Stütze der spanischen Demokratie", hieß es von der PSOE. Gemeint war wohl, dass Podemos in ihrer Anfangszeit vehement Spaniens parlamentarische Monarchie und die transición, den sanften und versöhnlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie, kritisiert hatte. Aktuell ist vor allem die Position von Podemos zur Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien umstritten: Podemos verteidigte als einzige gesamtstaatliche Partei ein Selbstbestimmungsrecht für die Katalanen, könnte sich also ein legales Unabhängigkeitsreferendum vorstellen. An diesem Misstrauen von Sánchez und seinen Beratern konnte auch Iglesias Bekenntnis zur Verfassung und sein Verzicht auf einen Posten im Kabinett nichts mehr ändern.