Das neu besetzte britische Außenministerium will bei der geplanten Mission zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus mit den USA kooperieren. "Ein europäisch geführter Ansatz unterstützt von den USA" sei der beste Weg, teilte das Außenministerium mit. Auf diese Weise solle die Sicherheit von Schiffen in der Golfregion gewährleistet werden. "Es geht nicht darum, Spannungen mit dem Iran eskalieren zu lassen."

Wie diese Marinemission in der Straße von Hormus konkret aussehen soll, ist unklar. Bislang war von einer rein europäischen Mission die Rede. Die britische Regierung hatte sich erstmals dafür ausgesprochen, nachdem der Iran in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman einen britischen Öltanker beschlagnahmt hatte. Bereits Anfang Juli hatte die britische Marine einen mit iranischem Erdöl beladenen Supertanker vor dem Überseegebiet Gibraltar festgesetzt.

Der neue britische Außenminister Dominic Raab wies an diesem Montag einen Vorschlag des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zurück, die beiden Tanker auszutauschen. Zudem schickte das britische Verteidigungsministerium ein zweites Kriegsschiff zum Schutz seiner Handelsflotte in die Straße von Hormus.



Deutsche Industrie befürwortet Bundeswehreinsatz

Die Bundesregierung hat sich bislang nicht auf eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Marinemission festgelegt. Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) schloss eine Beteiligung der Bundeswehr nicht grundsätzlich aus. Frankreich, Italien und Dänemark haben bereits ihre Unterstützung signalisiert. Kritiker befürchten, auf diese Weise in den eskalierenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran involviert zu werden. Die iranische Regierung hatte den Vorschlag einer europäischen Flotte im Persischen Golf als "provokativ" bezeichnet.



Thema : Die Straße von Hormus © The Visible Earth/​NASA/​dpa Straße von Hormus : Wieso ist diese Meerenge so wichtig?

In Deutschland warnen unter anderem Politiker der mitregierenden SPD vor einem solchen Einsatz. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping sprach von einem Pulverfass. "Von deutscher Seite sollte es nur ein klares Signal geben: Wir werden uns an einer Eskalation, einem Einsatz in dieser Region auf keinen Fall beteiligen", sagte Kipping.

Die deutsche Industrie befürwortet hingegen einen Einsatz der Bundeswehr am Persischen Golf im Rahmen einer europäischen Mission. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie Dieter Kempf sagte: "Eine funktionierende Handelsschifffahrt ist für die Exportnation und das Industrieland Deutschland von herausragender Bedeutung."