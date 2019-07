Die iranischen Revolutionsgarden haben einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Der Tanker Stena Impero habe gegen "internationale maritime Regeln" verstoßen, hieß es auf der Website der Revolutionsgarden. Daher sei das Schiff auf Ersuchen der Hafen- und Schifffahrtsorganisation von Hormosgan beschlagnahmt worden.

Das Schiff gehört der schwedischen Firma Stena Bulk. Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall und teilte mit, dass sich mehrere unbekannte kleinere Boote und ein Hubschrauber der Stena Impero genähert hatten, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden habe.

Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran im Mai 2018 und der Verhängung neuer Sanktionen haben sich die Spannungen in der Golfregion verschärft. Widersprüchliche Darstellungen gibt es zum Verschwinden einer iranischen Drohne. Der Iran wies die Äußerung von US-Präsident Donald Trump zurück, wonach ein US-Kriegsschiff eine iranische Drohne in der Straße von Hormus zerstört habe. Irans Vizeaußenminister Abbas Araghchi mutmaßte, die Amerikaner hätten aus Versehen eine eigene Drohne abgeschossen.

Erst am Donnerstag hatte der Iran laut Berichten einen Öltanker gestoppt, wegen des Verdachts des illegalen Ölhandels. In den vergangenen Wochen gab es mehrere solche Zwischenfälle: Anfang Juli war der iranische Öltanker Grace 1 von der britischen Marine vor Gibraltar gestoppt worden. Das Schiff soll sich auf dem Weg nach Syrien befunden haben. Eine Woche nach dem Aufbringen der Grace 1 versuchte der Iran nach Darstellung der britischen Regierung, den britischen Tanker British Heritage in der Straße von Hormus zu blockieren. Seit Anfang Mai gab es zudem mehrere Angriffe auf Tanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate und im Golf von Oman, für die die US-Regierung den Iran verantwortlich macht. Die iranische Regierung weist all diese Vorwürfe zurück.



Ende Juni hatte der Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die Revolutionsgarden über der Straße von Hormus fast zu einer militärischen Konfrontation geführt. Trump stoppte nach eigenen Angaben erst in letzter Minute einen Vergeltungsangriff.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf gilt als einer der wichtigsten Schifffahrtswege. Ein Fünftel der weltweiten Erdöltransporte geht durch diese Meerenge.