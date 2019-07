Amerika solle nicht mit dem Feuer spielen. So warnt Chinas Außenminister Wang Yi die Regierung von Donald Trump. Und sein Botschafter in Washington wiederholt die Worte, damit sie auch niemand in der US-Hauptstadt überhört: "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden sich selbst daran verbrennen."

Die chinesische Regierung ist empört, dass die Vereinigten Staaten Waffen im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar an Taiwan verkaufen wollen: 108 Panzer vom Typ M1A2T und 250 Luftabwehrraketen vom Typ Stinger. Aus Sicht der Führung in Peking ist Taiwan eine abtrünnige Provinz, die eines Tages mit dem Festland wiedervereinigt werden wird, notfalls mit Gewalt.

Die USA aber haben sich 1979 im Taiwan Relations Act verpflichtet, die Sicherheit Taiwans zu schützen, auch durch die Lieferung von Waffen zur Verteidigung der Insel. Damals brachen sie zwar ihre diplomatischen Beziehungen zu Taipeh ab und erkannten stattdessen die Volksrepublik offiziell an. Schutzlos aber sollte der alte Verbündete Taiwan der Übermacht Pekings nicht ausgeliefert sein. Also haben die USA über die Jahre hinweg immer wieder modernste Waffen an Taiwan geliefert.

Der Streit um Taiwan kehrt auf die Weltbühne zurück

Warum dann jetzt die große Aufregung in Peking? Weil die Volksrepublik unter Xi Jinping außenpolitisch viel offensiver auftritt als unter seinen Vorgängern. Und weil zu Xis "chinesischem Traum" auch die Wiedervereinigung mit Taiwan gehört. "China muss wiedervereinigt werden und es wird wiedervereinigt werden", polterte der Staats- und Parteichef bei seiner diesjährigen Neujahrsansprache in Pekings Großer Halle des Volkes.

Die Formel, nach der die Wiedervereinigung erfolgen soll, lautet "Ein Land, zwei Systeme". Unter diesem Motto ging auch Hongkong 1997 nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft als Sonderverwaltungszone an China zurück. Die Bürger Taiwans aber haben genau registriert, wie China seinen Einfluss in Hongkong seither ausweitet und die versprochene Autonomie immer weiter aushöhlt.

Wenn Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagt, niemals werde "Ein Land, zwei Systeme" für Taiwan ein Modell sein, hat sie daher die große Mehrheit der Bürger hinter sich. Bei den Massenprotesten der vergangenen Wochen in Hongkong zeigte sich, wie wenig dem Versprechen dieser Formel noch geglaubt wird.



Ein Hongkong, wo die Furcht vor dem Jahr 2047 wächst, in dem es endgültig in der Volksrepublik aufgehen soll; ein Taiwan, dessen Bürger in ihrer Mehrheit von einer Wiedervereinigung mit dem kommunistisch regierten Festland nichts wissen wollen – für die Regierenden in Peking drohen sich zwei Unruheherde gegenseitig zu verstärken und zu einer bedrohlichen Herausforderung zusammenzuwachsen.

Weil so viel Undank und mangelnder Patriotismus nicht sein können, sieht man in Peking wieder einmal feindliche Kräfte aus dem Ausland am Werk. Ausland, das heißt Amerika. Hat nicht Donald Trump nach seiner Wahl ein Glückwunschtelefonat von Tsai Ing-wen entgegengenommen? Hat sich nicht Sicherheitsberater John Bolton mit seinem taiwanischen Amtskollegen David Lee getroffen?

Und hat nicht Taiwans Präsidentin vorige Woche bei einer Reise in die Karibik zweimal einen ausgedehnten Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten eingelegt? In New York hielt Tsai Ing-wen regelrecht Hof, traf sich mit Diplomaten und Geschäftsleuten, telefonierte mit Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses. China interpretiert das als Spiel mit dem Feuer.

Zündhölzer überall, wohin man schaut

Was dem Konflikt zusätzliche Brisanz verleiht: Es ist nicht Donald Trump allein, der China unter Druck setzt. Bei den Republikanern schlagen manche noch weit deutlichere Töne an als der Präsident. Senator Marco Rubio aus Florida zum Beispiel sagt: "Wir müssen unsere Allianz mit Taiwan ausbauen (…). Taiwan ist ein entscheidender Sicherheitspartner, um das gemeinsame Ziel eines freien und offenen Indopazifiks zu erreichen."

Und auch die Demokraten verlangen von Trump Härte im Umgang mit China. "Geben Sie nicht nach", twitterte New Yorks Senator Charles Schumer im Mai. "Nur mit Stärke ist gegen China zu gewinnen." Im selben Monat verabschiedete das Repräsentantenhaus mit 414 zu null Stimmen eine Resolution, mit der es Amerikas Verpflichtungen gegenüber Taiwan bekräftigte.

Der Streit um Taiwan kehrt auf die weltpolitische Agenda zurück. In einem Moment, in dem der Handelskrieg zwischen China und den USA weiter schwärt und es in Hongkong brodelt. Man wünscht sich kühle Köpfe auf beiden Seiten des Pazifiks. Es wäre tatsächlich gut, niemand spielte mit dem Feuer. Aber wohin man schaut, es liegen überall Zündhölzer.