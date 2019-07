Die Ratingagentur Fitch hat die Türkei nach dem Rauswurf des Zentralbankchefs heruntergestuft. Fitch bewertet die Bonität des Landes jetzt nur noch mit "BB-", eine Stufe tiefer von zuvor "BB". Damit rutscht die Türkei immer tiefer in den Ramsch-Bereich, in dem Anlagen als hochspekulativ gelten. Eine weitere Herabstufung ist zudem wahrscheinlich, da Fitch auch den Ausblick mit "Negativ" bewertete.



Zur Begründung für den Schritt verwies die Agentur explizit auf die Absetzung von Notenbankchef Murat Cetinkaya. Der Rauswurf zeige, dass die Unabhängigkeit von Institutionen in Gefahr sei und schade der Glaubwürdigkeit, begründete Fitch den Schritt. Diese Maßnahme beschädige das ohnehin schon angeschlagene inländische Vertrauen. Zudem werde damit der Kapitalfluss in die Türkei gefährdet.



Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Cetinkaya überraschend vergangene Woche abberufen. Dieser sei nicht den Anweisungen gefolgt, begründete er den Schritt. Erdogan forderte am Mittwoch einen kompletten Umbau der Zentralbank. Andernfalls könne die Türkei in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Erdogan hatte wiederholt Druck auf die Notenbank ausgeübt und sie immer wieder ohne Erfolg zu einer Lockerung ihrer Geldpolitik aufgefordert. Die Leitzinsen liegen bereits seit September 2018 bei 24 Prozent. Der Präsident verlangt niedrigere Zinsen, um die inzwischen in einer Rezession steckende Wirtschaft anzukurbeln.