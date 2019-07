Die Partei des amtierenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Parlamentswahl nach ersten Prognosen klar für sich entschieden. Laut Nachwahlbefragungen kam Selenskyjs Partei Diener des Volkes (Sluha Narodu) bei der Abstimmung am Sonntag auf 44 Prozent der Stimmen. Damit wäre Selenskyjs proeuropäische Partei die stärkste Kraft im Parlament.



Die prorussische Oppositionsplattform Viktor Medwedtschuk kam demnach auf Platz zwei mit rund 11,5 Prozent der Stimmen. Drei weitere Parteien schafften es demnach über die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in die Oberste Rada. Drittstärkste Kraft wurde die Partei Europäische Solidarität des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko, die bisher im Parlament die Mehrheit stellte. Auf Platz vier steht die Partei Vaterland von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und auf Platz fünf die Partei Die Stimme des Rocksängers Swiatoslaw Wakartschuk. Mit ihr will Selenskyj Koalitionsgespräche führen, wie er am Sonntag mitteilte.

Versprechen von Frieden und gegen Korruption

Selenskyj und seine Partei waren mit dem Versprechen angetreten, den Krieg im Osten des verarmten Landes zu beenden und die Korruption zu bekämpfen. Der 41-jährige ehemalige Komiker und TV-Star will die Ukraine außerdem in Richtung EU und Nato führen. Sowohl Selenskyj als auch Rockstar Wakartschuk haben signalisiert, am Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds festhalten zu wollen – und damit auch an dessen Auflagen wie Arbeitsmarktsreformen und Einsparungen.

Russland hatte 2014 die Halbinsel Krim annektiert und unterstützt die Separatisten in der Ostukraine. Dort wurden in den vergangenen fünf Jahren 13.000 Menschen getötet. Der Vorsitzende von Selenskyjs Partei, Dmytro Rasumkow, sagte, er sei bereit, mit Russland über Mechanismen für eine Konfliktlösung zu sprechen. Die Ukraine wolle Frieden im Osten, "aber nicht um jeden Preis", sagte er. "Was Medwedtschuk sagt, ist keine Strategie, um Territorien zurückzugeben, keine Strategie, um den Krieg zu beenden."



Der mit seiner Partei Zweitplatzierte Medwedtschuk ist ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war mit dem Ansage angetreten, die Beziehungen der Ukraine zu Russland zu verbessern.



Bis zum Mittag hatten etwa 20 Prozent und damit weniger Ukrainer als vor fünf Jahren ihre Stimme abgegeben. Insgesamt 30 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Es geht um die Vergabe von 424 Sitzen im neuen Parlament – der Obersten Rada – in Kiew. Es wurde erwartet, dass ins Parlament zu etwa 70 Prozent neue Volksvertreter ohne politische Erfahrung einziehen werden.