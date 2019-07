Es gibt so viele Geschichten, die auf dem Maidan geschrieben wurden. Damals, als im Winter 2013/14 Tausende Menschen im Zentrum Kiews für die EU-Annäherung der Ukraine demonstrierten. Die von den jungen Ukrainern, die mit einfachen Holzschildern bewaffnet in den Kugelhagel stürmten. Die Musikerinnen, die bei Eiseskälte auf den Barrikaden ihre Songs spielten. Oder die Studenten, die in Nachtschichten Brote strichen und Suppen austeilten.

Dmytro Natalucha hat auch so eine Geschichte. Eigentlich studierte der damals 26-jährige Jurist im englischen Cambridge. Doch als die Proteste immer heftiger wurden, flog er mehrfach in seine Heimatstadt Kiew zurück. Jedes Mal, wenn er in der Ukraine landete, hatte er einen Sack voller Helme dabei. Sechs Stück, so viele brachte er durch den Zoll. "Davon gab es damals auf dem Maidan einfach nicht genug", sagt er. Sein kleiner Beitrag für die Revolution.



Heute sitzt Natalucha in einem Cafe unweit des Maidan, die goldene Stele der Unabhängigkeitsstatue glitzert in der Sonne. Seit der Revolution seien einige Jahre vergangen, doch die Probleme seien geblieben, sagt Natalucha. Die Korruption, die Oligarchen, die Monopole. Mit ein Grund, warum es am 21. Juli zu einer "parlamentarischen Revolution" kommen könnte, wie zuletzt das angesehene Kiewer Wochenmagazin Nowoje Wremja schrieb. Und Natalucha ist wieder dabei: Er tritt für die Partei des ehemaligen Fernsehkomikers Wolodymyr Selenskyj an. Mit dem Listenplatz 14 hat er beste Chancen, in das nächste ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, einzuziehen.



Ein komplexes Gemisch

Dmytro Natalucha © privat

Nach dem Präsidentenamt greift Selenskyj nun auch im Parlament nach der Macht. Als erste Amtshandlung ließ der 41-Jährige die Rada auflösen, die mehrheitlich noch loyal gegenüber Petro Poroschenko ist und Selenskyjs Initiativen blockierte. Seine Partei Sluha Narodu ("Diener des Volkes"), die Selenskyj mit Filmkollegen ins Leben gerufen hatte und wie die Sitcom heißt, in der Selenskyj den Geschichtslehrer mimt, der über Nacht zum Präsidenten gewählt wird, liegt laut den letzten Umfragen mit knapp 50 Prozent weit vor der prorussischen "Oppositionsplattform – Für das Leben" (10,5 Prozent), der Partei des Ex-Präsidenten Petro Poroschenko "Europäische Solidarität" (7,7 Prozent) und der Partei der Ex-Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko Batkiwschtschyna (6,9). Die spannendste Frage wird sein, ob Sluga Naroda überhaupt noch einen Koalitionspartner braucht, um zu regieren. Es wäre die erste absolute Mehrheit in der Geschichte der unabhängigen Ukraine.



Doch wofür steht Selenskyj? Für den Einfluss des Oligarchen Ihor Kolomojskyj, auf dessen Fernsehsender Selenskyjs so erfolgreiche Serie lief und dessen Vertraute immer wieder in seinem Umfeld auftauchen, oder doch der von den Wählern so erhoffte Neubeginn der Reformer? "Selenskyj bekommt die seltene Gelegenheit, den postsowjetischen Sumpf in Kiew trockenzulegen – aber bis jetzt haben wir wenige Hinweise, was er mit seiner ganzen Macht anfangen wird", schreibt Bloomberg-Kolumnist Leonid Bershidsky.

Es ist ein komplexes Gemisch, aus dem sich die erst vor wenigen Wochen zusammengestellten Partei zusammensetzt: Auf der Parteiliste von Sluha Narodu finden sich alte Freunde aus dem Filmgeschäft und Selenskyjs Heimatstadt Krywyj Rih, aber eben auch Manager aus dem Medienimperium des Oligarchen Kolomojskyj, wie der Generaldirektor des Fernsehsenders 1+1, auf dem Selenskyjs Sitcom lief, oder der Leiter der Presseagentur Unian. Den ehemaligen Kolomojskyj-Berater Andrij Bohdan ernannte Selenskyj immerhin zum Leiter seiner Präsidialadministration. Doch auf der Parteiliste finden sich auch viele angesehene Vertreter aus der Zivilgesellschaft, wie junge Antikorruptionsaktivisten oder Maidan-Unterstützer. "Der Aufstieg der Selennials", schrieb Atlantic Council zuletzt.