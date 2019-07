Die designierte Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), hat sich in Brüssel den Fraktionen vorgestellt und um Zustimmung für ihre Kandidatur ebenso wie für ihre Vorhaben als Chefin der Kommission geworden. Bei einer Anhörung vor der liberalen Fraktion mit dem Namen Renew Europe äußerte sie sich zu konkreten Änderungen in der Kommission und kündigte an, die Posten der EU-Kommissare zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzen zu wollen. Deshalb werde sie, sollte das EU-Parlament sie zur Präsidentin wählen, die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten bitten, für jeden Kommissarsposten sowohl einen Mann als auch eine Frau vorzuschlagen. Zuletzt waren lediglich neun der 28 Kommissionsmitglieder Frauen.

Von der Leyen nannte auch einige Namen, die in ihrer Kommission von Bedeutung sein würden: Den Posten des ersten Vizepräsidenten werde der Sozialdemokrat Frans Timmermans erhalten. Auch der Liberalen Margrethe Vestager werde eine herausragende Rolle mit entsprechendem Budget zukommen, sagte die CDU-Politikerin. Vestager habe "herausragende Arbeit geleistet. Ich habe den größten Respekt vor dem, was sie erreicht hat".



Als ein Hauptziel während ihrer Legislaturperiode stellte von der Leyen den Einsatz gegen den Klimawandel heraus. "Wir alle im Raum wissen, dass die Uhr tickt", sagte sie. Europa müsse mit Mut und Ehrgeiz voranschreiten, um zum ersten klimaneutralen Kontinent dieser Erde zu werden.

Ebenso sprach sich die amtierende Bundesverteidigungsministerin für eine stärkere gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU aus. Sie sehe die Europäische Union als festen Teil eines transatlantischen Bündnisses. Von der Leyen forderte die EU jedoch zu mehr aktivem Engagement in der eigenen Region auf. Wichtig sei auch, gemeinsame Regeln für die Einwanderung zu finden. "Wir werden eine klare gemeinsame Definition brauchen", sagte die CDU-Politikerin. Es müsse übergreifend geregelt werden, wer Anspruch auf Asyl in der EU habe und wer nicht. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz sind, wolle sie vor 2027 auf 10.000 erhöhen.



"Wir hatten einen holprigen Start"

Über das umstrittene Verfahren ihrer Nominierung sagte von der Leyen: "Wir hatten einen holprigen Start zusammen. Ich kann die Vergangenheit nicht heilen." Als Kommissionspräsidentin werde sie sich dafür einsetzen, einen neuen, transparenten, ausgereiften und logischen Auswahlprozess ins Leben zu rufen. Bei der kommenden Europawahl müsse es ein Modell geben, das sowohl vom EU-Parlament als auch vom Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs akzeptiert werde.



In der vergangenen Woche war die CDU-Politikerin überraschend von den EU-Staats- und Regierungschefs zur Kandidatin für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert worden.



Im Fall ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin wolle sie einen groß angelegten Bürgerdialog zur Reform der Europäischen Union starten, sagte von der Leyen weiter. Diese Idee unterstütze sie mit ganzem Herzen. Aus diesen Bürgerdialogen sollten die wichtigsten Ideen aufgenommen und in Gesetzesvorhaben umgesetzt werden.



Die Aufnahme weiterer EU-Staaten in die Eurozone und die kontrollfreie Schengenzone befürwortete Ursula von der Leyen – sobald die entsprechenden Länder die Bedingungen dafür erfüllten. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, die Tür der Europäischen Union für Staaten in Osteuropa und auf dem Westbalkan offenzuhalten, sagte sie. Von der Leyen hob das Land Nordmazedonien hervor, das als leuchtendes Beispiel zeige, was möglich sei, wenn die Menschen ein Ziel vor Augen hätten – in diesem Fall den Wunsch nach einer EU-Mitgliedschaft.



Vor der Anhörung durch liberale Abgeordnete hatte sich von der Leyen auch Fragen der sozialdemokratischen Fraktion des EU-Parlaments gestellt. Diese Sitzung war nicht übertragen worden. Nach dem Treffen kündigte die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe García Pérez an, die Entscheidung über eine Unterstützung von Ursula von der Leyen werde in der kommenden Woche getroffen werden.

Das Europaparlament will voraussichtlich am 16. Juli über die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident abstimmen. Von der Leyen benötigt eine absolute Mehrheit der aktuell 747 Mitglieder der EU-Volksvertretung – erreicht sie mindestens 374 Stimmen, dann übernimmt die Bundesministerin das höchste Amt in der Europäischen Union. Die einzelnen Fraktionen im Parlament können Empfehlungen abgeben, die Wahl ist aber geheim.