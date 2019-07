Im Ringen um eine Neubesetzung der EU-Spitzenämter ist ein Ende in Sicht: Die CDU-Politikerin und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue Präsidentin der EU-Kommission werden, zumindest nach dem Willen der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Als Chef des Europäischen Rats wurde der Belgier Charles Michel als Nachfolger von Donald Tusk vorgeschlagen, der Spanier Josep Borrell soll das Amt des EU-Außenbeauftragten übernehmen. Die amtierende Chefin des Internationalen Währungsfonds, die Französin Christine Lagarde, soll Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Dass keiner der offiziellen Spitzenkandidaten Kommissionspräsident oder -präsidentin werden soll, wurde nicht überall begrüßt. Reaktionen aus der internationalen Presse:



Der Kurier aus Österreich kritisierte die Nominierung einer Kandidatin, deren Name "völlig überraschend (...) in den Ring geworfen" worden sei, "obwohl es doch eine Reihe anderer, kompetenter Kandidaten gegeben hätte, die sich durch die Mühen des Wahlkampfes geackert haben". Die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs habe "einen nicht besonders beglückenden Beigeschmack". Es entstehe das Gefühl, dass die Wähler, die ihre Stimme einem der Spitzenkandidaten gegeben hätten, um- und übergangen worden seien. "Und es fühlt sich an, als ob die EU noch einen Schub Demokratisierung mehr vertragen könnte."

Auch in der Neuen Zürcher Zeitung wurde Überraschung über die Entscheidung für von der Leyen geäußert: "Auf sie hatten zuvor die wenigsten getippt. In Deutschland galt bisher als ausgemacht, dass sie ihren politischen Zenit überschritten hat. Nun macht sie plötzlich den ganz großen Karrieresprung."

Eine "bittere Pille" für Angela Merkel

Die niederländische Zeitung de Volkskrant hob die Bedeutung, die die Personalentscheidung für die Kanzlerin habe, hervor: "Die größte Verliererin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwar soll ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin werden, die erste Deutsche auf diesem Posten in 52 Jahren. Aber es war nicht ihre Wahl. Von der Leyen ist für Merkel eine bittere Pille, ein 'Geschenkchen' von Macron, der ihren Namen ins Spiel brachte. Von der Leyen stößt bei Merkels Koalitionspartner SPD auf heftigen Widerstand, weshalb sie sich am Dienstag bei der Abstimmung der EU-Regierungschefs als einzige enthalten musste." Die Staats- und Regierungschefs hätten mit der Nominierung von der Leyens ihren Machtanspruch gegenüber dem EU-Parlament deutlich gemacht. "Das System, bei dem der Wähler mit seiner Stimme beeinflussen kann, wer Kommissionspräsident wird, scheint begraben worden zu sein."



Anders deutete die polnische Zeitung Rzeczpospolita die Entscheidung: Profitieren würden vor allem Deutschland und Frankreich. Die Vereinbarung habe einen "ausgezeichneten Effekten für beide Seiten: Emmanuel Macron erhält das Amt der EZB-Chefin für eine Französin und (Angela) Merkel das Amt der Chefin der Europäischen Kommission für ihre vertraute Mitarbeiterin." Falsch sei es, schrieb die konservative Zeitung weiter, die Besetzung der EU-Spitzenämter als "Beweis für Angela Merkels politisches Ende" zu verstehen: "Das nun vereinbarte Szenario ist für Merkel ein Traum". Die Kanzlerin habe "diese Partie meisterhaft gespielt – von der Niederlage zum vollen Triumph. Insbesondere, da auch Christine Lagarde immer als eine Person galt, die sich der Sympathie Merkels erfreut."

"Keiner der Spitzenkandidaten, die von ihren Parteien als europäische Gallionsfiguren aufgestellt wurden, überlebte das zynische Kräftemessen, das die Verteilung der Spitzenjobs in Europa darstellt", war in der belgischen Zeitung De Standaard zu lesen. Ursula von der Leyen sei "die Ersatzspielerin von Angela Merkel", die in der letzten Minute von der Bank eingewechselt worden sei. "Es wirkte wie eine schlechte Imitation eines Agatha-Christie-Thrillers, in dem sich auf der letzten Seite eine bisher unbekannte böse Zwillingsschwester als Täter erweist. Deutsch, christdemokratisch, merkeltreu und weiblich waren ihre entscheidenden Trümpfe." Die Verteilung von Macht entscheide sich immer an "unvereinbaren Rivalitäten und persönlichen Ambitionen". Und es sei nachvollziehbar, dass ein Kompromiss von 28 Beteiligten nicht einfach zu erzielen sei. "Aber wenn das politische Europa auf diese Weise die Kluft zu seiner halben Milliarde Bürgern schließen will, ist es davon weit entfernt.