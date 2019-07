Als Berta die Tränen kommen, bleibt der Blick von Richter Nathan Herbert starr. Fünf, zehn Sekunden schaut er bewegungslos geradeaus, während im Gerichtssaal 750 im Federal Building von El Paso im US-Bundesstaat Texas nur das leise Schluchzen zu hören ist. Dann hebt er die Hand und die Gerichtsdienerin reicht Berta Taschentücher. Die junge Frau, das Mädchen, wischt sich die Tränen weg.

Berta ist vielleicht 16 Jahre alt und sitzt allein vor Richter Herbert. Einen Anwalt hat die Asylbewerberin aus El Salvador nicht – und anders als ein Ladendieb bekommt sie auch keinen gestellt. Pflichtverteidiger, eine der tragenden Säulen des amerikanischen Strafrechtssystems, sind vor Einwanderungsgerichten wie diesem nicht vorgesehen. Und dass Bertas Asylantrag ohne juristischen Beistand eine Chance hat, glaubt selbst der Richter nicht.

"Das ist eine komplizierte Angelegenheit", sagt er. "Wenn Sie mehr Zeit brauchen, um einen Anwalt zu finden, dann werde ich sie Ihnen einräumen." Der Richter bietet einen Monat Aufschub an. Doch die Aussicht auf Verzögerung macht Berta Angst. "Wo werde ich solange bleiben?", lässt sie durch die Übersetzerin fragen. "Das weiß ich nicht", sagt der Richter. Das ist der Moment, in dem Berta anfängt zu weinen.

Die Grenze der USA zu Mexiko

Die junge Frau hat Angst vor dem, was sie erwartet, wenn der Sicherheitsdienst des US-Heimatschutzministeriums sie nach Ende dieser Anhörung zurück nach Mexiko bringt. Seit April dieses Jahres versucht die US-Regierung, so viele Asylbewerber wie möglich gar nicht erst ins Land zu lassen. Stattdessen werden sie in Einrichtungen auf der anderen Seite der Grenze aufgenommen, in einem Umfeld, das alles andere als sicher ist. Berta stünde die Rückkehr nach Ciudad Juárez bevor, eine mexikanische Stadt am anderen Ufer des Rio Grande. Wenn sie Glück hat, findet sie dort einen Schlafplatz in einem der überfüllten Aufnahmelager. Deshalb fürchtet die junge Frau eine weitere Verzögerung und würde lieber auf einen Anwalt verzichten. Hauptsache, nicht zurück. Nur mit viel Mühe kann Richter Herbert ihr das ausreden, denn es wäre wohl das Ende von Bertas Hoffnung auf Schutz in den Vereinigten Staaten gewesen – und auf ein besseres Leben.

Unmenschliche Zustände

Mit seinem Rat hat der Richter nicht gerade im Sinne der Trump-Regierung gehandelt. Denn seit Armut und Gewalt immer mehr Menschen aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, El Salvador und Honduras nach Norden treiben, schottet die US-Regierung die Südgrenze ab, führt knallharte Regeln ein und versucht, die Menschen abzuschrecken. Auf diese Weise ist die Zahl der Asylbewerber, die US-amerikanischen Boden betreten, zeitweise gesunken. Doch die Maßnahmen seien unmenschlich, sagen Kritiker. Und sie könnten den Ruf der Vereinigten Staaten als weltoffenen Sehnsuchtsort zunichtemachen.

Die Grenzschutzstation im Städtchen Clint, etwa 40 Kilometer von El Paso entfernt, machte in den vergangenen Wochen weltweit Schlagzeilen. In zwei Gebäuden des Komplexes spielten sich Szenen ab, die Aktivisten wie Öffentlichkeit schockierten. Hunderte Menschen seien auf engstem Raum zusammengepfercht worden, Krankheiten grassierten, berichteten Beobachter. Zeitweise habe es an Schlafplätzen für Kinder gefehlt und an Gelegenheiten zur Körperpflege. Prominente Politiker wie die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez waren entsetzt, nachdem sie die Aufnahmelager besucht hatten. "Menschen sind gezwungen, aus Toiletten zu trinken", schrieb die Abgeordnete auf Twitter – was der Grenzschutz allerdings zurückwies.

Die Kritik daran, wie der US-Grenzschutz mit den Asylbewerberinnen und Migranten umgeht, kam nicht nur von der politischen Linken. Auch die Behörden beschrieben die Zustände in den Einrichtungen in Texas als unhaltbar. Tausende Menschen würden auf viel zu wenig Raum festgehalten, heißt es in einem Bericht der für den Heimatschutz zuständigen Aufsichtsbehörde (pdf). In einer Einrichtung seien die Zellen so überfüllt gewesen, dass sich die Migranten nicht einmal hätten hinsetzen können. Viele Asylbewerber würden zudem deutlich länger als die gesetzlich vorgesehenen 72 Stunden in Gewahrsam bleiben, hätten teils über Wochen keinen Zugang zu Duschen und müssten sich stattdessen mit Feuchttüchern säubern.