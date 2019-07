Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die Verschärfung der US-Asylregeln bemängelt. "Das gefährdet ungeschützte Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen", teilte das UNHCR mit. Zwar sei das amerikanische Asylsystem unter Druck, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi. Allerdings müsse die gesamte Region gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Nach den neuen US-Regelungen sollen Flüchtlinge, die durch einen Drittstaat, etwa Mexiko, in die USA gelangen – bis auf einige Ausnahmen – künftig kein Asyl mehr an der südlichen US-Grenze beantragen können. Das südliche Nachbarland Mexiko, über dessen Grenze die meisten Asylsuchenden in die USA kommen, kritisierte den Schritt. Die neue US-Regelung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit juristisch angefochten.

"Diese Maßnahme ist hart und nicht der beste Weg vorwärts", sagte UNHCR-Chef Grandi. Ihm zufolge steht sie nicht in Einklang mit internationalen Verpflichtungen der USA und schränke die Grundrechte der Ankommenden, sowie das Recht, um Asyl zu bitten, ein. Demnach wird das Recht eines Menschen, nicht in ein Land zurückgeschickt zu werden, wo er verfolgt wird, gefährdet. Derzeit fliehen viele Menschen vor Gewalt und Armut aus Zentralamerika in die USA. Sie sind laut UNHCR absolut schutzbedürftig.

US-Präsident Donald Trump hat auch angekündigt, illegal in den USA lebende Migranten abzuschieben. Schätzungen zufolge leben in den USA etwa elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Groß angelegte und koordinierte Abschiebungen hat es in den vergangenen Jahren schon mehrfach gegeben, auch unter dem demokratischen Präsidenten Barack Obama. Die Ankündigung für Razzien hatte Sorge unter Migrantinnen und Migranten ausgelöst. Allerdings sei es laut US-Medien in den vergangenen Tagen bisher nur zu wenig Einsätzen gegen Migranten gekommen.