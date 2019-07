Eine wachsende Zahl von Demokraten im US-Kongress hat den Rücktritt von Arbeitsminister Alexander Acosta gefordert. Acosta war an einem Gerichtsdeal beteiligt gewesen, durch den der Milliardär Jeffrey Epstein einer Anklage auf Bundesebene sowie einer Haftstrafe wegen mutmaßlicher sexueller Vergehen an Minderjährigen entging.

Unter den Demokraten, die seinen Rücktritt forderten, ist die Präsidentschaftsbewerberin Amy Klobuchar. Die Topdemokratin Nancy Pelosi hatte Acosta bereits am Montagabend aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Epstein hätte schon vor Jahren im Gefängnis sitzen können, wenn Acosta als damaliger Generalstaatsanwalt in Florida nicht einen Deal mit ihm ausgemacht hätte, sagte auch der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer.

Epstein soll zwischen 2002 und 2005 zahlreiche Mädchen im jugendlichen Alter sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet zu haben. Er habe ihnen große Summen in bar bezahlt und einige zudem dazu gebracht, weitere Jugendliche anzuwerben. Laut der am Montag veröffentlichten Anklageschrift wirft ihm die New Yorker Staatsanwaltschaft Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vor. Einige der Opfer waren erst 14 Jahre alt und "höchst anfällig für Ausbeutung", sagte Staatsanwalt Geoffrey Berman. Epstein sei bewusst gewesen, dass viele der Opfer Minderjährige waren. Berman wies darauf hin, dass die Anstiftung von Minderjährigen zur Prostitution nach dem Gesetz eine Straftat sei – auch, wenn seine Opfer eingewilligt hätten.

Verbindungen zu Trump und Clinton

Bereits vor mehr als zehn Jahren war Epstein wegen ähnlicher Anschuldigungen von einem Bezirksgericht im Bundesstaat Florida verurteilt worden. In den Ermittlungen damals ging es um mindestens 40 Mädchen im jugendlichen Alter. Durch die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft entging der Milliardär einer etwaigen lebenslangen Haftstrafe.



Acosta hat die Vereinbarung von damals als angemessen verteidigt. Auf Twitter schrieb der Arbeitsminister, die Verbrechen, die Epstein begangen habe, seien "schrecklich". Er sei froh, dass die Ermittler in New York ein Verfahren gegen den Unternehmer vorantrieben, das auf neuen Erkenntnissen beruhe.

Im Zuge der Verhandlungen 2008 bekannte Epstein sich schuldig, Klienten minderjährige "Prostituierte" zugeführt zu haben. Dafür saß er 13 Monate im Gefängnis. Zu seinen früheren Freunden zählt der Investmentbanker unter anderem den heutigen US-Präsidenten Donald Trump, Ex-Präsident Bill Clinton und Prinz Andrew.

Bei einer Verurteilung drohen Epstein nun bis zu 45 Jahre Haft. Der 66-Jährige plädierte am Montag auf nicht schuldig. Eine weitere Gerichtsanhörung, bei der Epstein auf Kaution vorerst freikommen könnte, wurde für Donnerstag angesetzt. Staatsanwalt Berman will nach eigenen Angaben beantragen, dass der Milliardär bis zu einem möglichen Prozess in Gewahrsam bleibt. Das Fluchtrisiko sei hoch. Epstein verfüge über enormen Reichtum und die Anschuldigungen wögen sehr schwer.