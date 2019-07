Inhalt Seite 1 — USA schränken Asylrecht für Migranten an Grenze zu Mexiko weiter ein Seite 2 — Trump attackiert Auf einer Seite lesen

Migrantinnen und Migranten, die durch einen anderen Staat in die USA eingereist sind, erhalten ab Dienstag an in den Vereinigten Staaten künftig kein Asyl mehr. Damit hat die US-Regierung den Asylschutz für die meisten Geflüchteten aufgehoben. Die neue Regel zielt vor allem auf Menschen ab, die über die Grenze zu Mexiko in die USA einreisen. Demnach müssen Migrantinnen und Migranten zuvor dort oder in einem weiteren anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragen. Die Neuregelung gilt auch für Kinder, die alleine über die Grenze gekommen sind.

Bislang darf jede Person, die die USA erreicht hat, in dem Land auch einen Asylantrag stellen – ganz egal, ob sie auf dem Weg in die Vereinigten Staaten durch ein anderes Land gereist ist. Allerdings sehen auch die US-amerikanischen Gesetze heute schon vor, dass Menschen, die aus als sicher eingeschätzten Ländern stammen, keinen Anspruch auf Asyl haben. Allerdings haben die USA derzeit nur ein einziges Abkommen über ein sogenanntes sicheres Drittland – und zwar mit Kanada.

Im Gespräch sind aber eine Reihe weiterer Länder, unter anderem wurde diskutiert, ob etwa ein Land wie Guatemala zum sicheren Drittland erklärt werden könnte, berichtet der New Yorker. Die USA hatten ihre Einwanderungs- und Asylpolitik in der Vergangenheit schon mehrfach verschärft. Schon seit Längerem darf nur eine bestimmte Quote an Menschen pro Tag Asyl in den offiziellen Ankunftsorten beantragen. Diese Praxis wird "Metering" genannt. Außerdem müssen die Schutzsuchenden in Mexiko auf ihre Anhörung warten.

Die nun erlassene Regel stellt insofern eine weitere Verschärfung dar. Aber sie sieht auch Ausnahmen vor. Wenn jemand zum Beispiel Opfer von Menschenhandel geworden ist, wenn das Land, über das ein Migrant oder eine Migrantin in die USA gekommen ist, keines der großen internationalen Verträge zum Umgang mit Flüchtlingen unterzeichnet hat, oder wenn ein Asylantrag eines Asylbewerbers in einem anderen Land abgelehnt worden ist, darf auch in den USA Schutzstatus beantragt werden.



Justizminister Bill Barr sagte, die Neuregelung solle "Wirtschaftsmigranten abhalten, die unser Asylsystem ausnutzen wollen". Die USA seien großzügig, allerdings seien die Vereinigten Staaten "absolut überfordert von der Last", die mit der Ankunft von "Hunderttausenden Fremden an der südlichen Grenze" einhergehe.

Einwanderung in die USA steigt

US-Präsident Donald Trump will auf diese Weise die bestehenden Gesetze verschärfen, um insbesondere die Zuwanderung aus Lateinamerika zu begrenzen. Trump argumentiert, viele der Zehntausenden Migrantenfamilien nutzten Gesetzeslücken, um in die USA zu kommen und stellten in den USA nur Scheinanträge, um dann ihre Angehörigen nachzuholen.



Tatsächlich sind die Zahlen deutlich gestiegen: Im Haushaltsjahr 2009 wurden knapp 36.000 Asylanträge gestellt, etwa 8.400 wurden genehmigt. Neun Jahre Später, im Haushaltsjahr 2018, wurden etwa 162.000 Asylanträge gestellt, aber nur 13.200 wurden bewilligt.

Hilfsorganisationen und Gruppen, die sich für die Rechte von Einwanderern einsetzen, kritisieren die neue Regelung. Es gilt als sicher, dass es Klagen dagegen geben wird und sich die US-Gerichte damit beschäftigen werden.