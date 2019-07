Der US-Senat hat Mark Esper als neuen Verteidigungsminister bestätigt. Damit ist der Spitzenposten im Pentagon nach mehr als einem halben Jahr wieder regulär besetzt. Die Abgeordneten stimmten mit 90 zu 8 für Esper. Im Anschluss wurde er in einer kurzen Zeremonie im Weißen Haus vereidigt.



Präsident Donald Trump sagte, es gebe niemanden, der besser für die Leitung des Pentagon qualifiziert sei als Esper. Er sei sicher, dass dieser ein herausragender Verteidigungsminister sein werde. Esper bezeichnete seine Berufung als große Ehre.

Der Posten war frei geworden, weil der bisherige Minister James Mattis im Dezember wegen Meinungsverschiedenheiten mit Trump zurückgetreten war. Der Präsident nominierte zunächst Mattis' bisherigen Stellvertreter Patrick Shanahan für das Amt. Shanahan zog sich aber später aus dem Nominierungsprozess zurück. Esper leitete das Ressort dann übergangsweise geschäftsführend. Er musste Posten allerdings wieder aufgeben, als Trump ihn als ordentlichen Verteidigungsminister nominierte. In der Zwischenzeit führte Marinestaatssekretär Richard V. Spencer das Pentagon. Das Verteidigungsministerium erlebte dadurch seine längste Phase in seiner Geschichte ohne einen bestätigten Chef.

Esper war bislang "Secretary of the Army" und damit der ranghöchste Zivilist im US-Heer, der direkt dem Verteidigungsminister unterstellt ist. In der vergangenen Woche hatte Esper in einer Anhörung im Senat gesagt, dass er die Allianzen mit anderen Ländern stärken wolle. Er sagte außedem, zu seinen ersten Prioritäten werde es gehören, sich mit Vakanzen in der Pentagonführungsebene auseinanderzusetzen.