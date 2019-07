Erstmals seit 15 Jahren nimmt wieder ein deutsches Regierungsmitglied an den Gedenkfeiern zum Warschauer Aufstand teil: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist deshalb nach Warschau gereist. Der Minister nannte die Einladung ein "besonderes Zeichen des Vertrauens". Er ist der hochrangigste deutsche Gast beim Gedenken an dieses Ereignis seit Gerhard Schröder, der 2004 zum 60. Jahrestag als erster Bundeskanzler an den Gedenkfeiern in Warschau teilgenommen hatte.

Der für Polen so wichtige Jahrestag ist in Deutschland kaum bekannt. Er erinnert an den Aufstand der Armia Krajowa – der Polnischen Heimatarmee – am 1. August 1944 gegen die Besatzungsmacht der Nazis, der 63 Tage lang andauerte.



Deutschland habe bei der Niederschlagung des Aufstands entsetzliches Leid über seinen Nachbarn gebracht, sagte Maas vor seiner Abreise. "Die Widerstandskraft und der Mut, mit dem sich Polen 1944 der deutschen Besatzung entgegengestellt hat, zeugt von einem überwältigendem Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung." Polen und insbesondere Warschau hätten den Wiederaufbau nach dem Krieg aus eigener Kraft geschafft. "Dafür empfinde ich großen Respekt und tiefe Demut", sagte Maas. Heute verbinde Polen und Deutschland eine tiefe Freundschaft und Partnerschaft.



Gottesdienst und Kranzniederlegung

Am Mittwoch nimmt Maas an einem Gedenkgottesdienst am Denkmal für den Aufstand teil. Am Donnerstag wird er gemeinsam mit seinem polnischen Amtskollegen Jacek Czaputowicz einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Massakers von Wola niederlegen, bei dem etwa 50.000 Menschen getötet wurden. Es gilt als eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Im Museum des Warschauer Aufstands wird Maas zudem eine Rede halten.

Der Warschauer Aufstand war mit 40.000 Kämpfern die größte Widerstandsbewegung in den von Deutschland besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkriegs. Er begann, als die sowjetischen Truppen bereits in den östlichen Stadtteilen am Weichselufer angekommen waren. Doch sie griffen nicht ein und hinderten sogar Flugzüge der anderen Kriegsalliierten mit Hilfsgütern daran, auf sowjetischen Flughäfen zu landen.



Etwa 200.000 polnische Soldaten und Zivilisten wurden während der Kämpfe getötet, etwa eine halbe Million anschließend deportiert. Die Nazis nahmen Rache, indem sie die polnische Hauptstadt fast komplett zerstörten. Als sie abzogen, waren 90 Prozent der Gebäude der Stadt zerstört. Von den 1,2 Millionen Menschen, die vor dem Krieg in Warschau gelebt hatten lebten, verschanzten sich nur noch einige hundert in den Ruinen ihrer Stadt.

Der Warschauer Aufstand wird in Deutschland oft mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto im April und Mai 1943 verwechselt, der von den Nazis ebenfalls niedergeschlagen wurde. Am 7. Dezember 1970 kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt bei einem Besuch in Warschau vor dem Denkmal für die Helden des Ghettos nieder – eine Versöhnungsgeste, die in die Geschichte einging.

Insgesamt kamen im Zweiten Weltkrieg zwischen fünf und sechs Millionen Polen durch Krieg, Terror und systematischen Völkermord ums Leben. Das waren 15 bis 17 Prozent der gesamten Bevölkerung.