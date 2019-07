Die Türkei beharrt darauf, dass zur Aufteilung des Seegebiets im östlichen Mittelmeer die Küstenlinie der Festlandmasse herangezogen werden muss. Auf dieser Grundlage beansprucht die türkische Regierung einen Teil der Gasvorkommen vor Zypern, da sie ihrer Ansicht nach auf türkischem Kontinentalschelf liegen. Die Türkei hat zurzeit zwei Bohrschiffe und ein Forschungsschiff vor der Küste Zyperns. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte dazu: "Wir haben dort drei Schiffe und das vierte Schiff werden wir, so Gott will, auch so bald wie möglich ins östliche Mittelmeer schicken." Solange die Rechte der türkischen Zyprer nicht garantiert würden, werde die Türkei ihre "Aktivitäten dort weiterhin verstärken".

Die Regierung in Ankara fordert eine faire Beteiligung der türkischen Zyprer an den Einnahmen aus den Gasvorkommen und unterstützt einen entsprechenden Vorschlag, den die Türkische Republik Nordzypern am Samstag vorgelegt hat. Die türkischen Zyprer haben das türkische Mineralölunternehmen Turkish Petroleum mit der Erforschung der Gasvorkommen in dem Lizenzgebiet vor ihrer Küste beauftragt.