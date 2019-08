Die US-Regierung hat im Zusammenhang mit dem im Mittelmeer fahrenden iranischen Öltanker Adrian Darya 1 mit Strafmaßnahmen gedroht. Jeder, der das Schiff unterstütze oder die Einfahrt in die Häfen erlaube, riskiere, mit US-Sanktionen belegt zu werden, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag. Sollte das Schiff wieder Kurs auf Syrien aufnehmen, würden die USA alle in Einklang mit den Sanktionen stehenden Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern. Geschäfte mit dem Schiff entsprächen einer Unterstützung von Terroristen, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums weiter.

Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den Tanker Anfang Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt. Damit würde das Schiff gegen EU-Sanktionen gegen das Bürgerkriegsland verstoßen. Diesen Vorwurf bestreitet die iranische Führung.



Obwohl die USA eine Beschlagnahmung des Schiffes beantragt hatten, hatte Großbritannien das Auslaufen des Öltankers aus dem britischen Überseegebiet schließlich genehmigt. In der Nacht zu Montag hatte der Tanker die Hoheitsgewässer Gibraltars verlassen.



Nach Angaben der Seite MarineTraffic.com vom Dienstag hat das Schiff mittlerweile Kurs auf den griechischen Hafen Kalamata an der Südküste des Peloponnes aufgenommen. Griechenland hat allerdings angegeben, bislang keine Anfrage des Schiffs erhalten zu haben, in einen Hafen einlaufen zu dürfen.

US-Regierung sieht Verbindungen zu iranischen Revolutionsgarden

Der Tanker hat schätzungsweise zwei Millionen Barrel Öl an Bord. Die US-Regierung geht davon aus, dass die Ladung 130 Millionen Dollar (etwa 117 Millionen Euro) wert ist. Nach ihrer Einschätzung soll das Öl in Syrien von Kuds-Kräften entladen, verkauft und genutzt werden. Die Al-Kuds-Brigaden sind eine Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde, die von den USA als Terrororganisation eingestuft werden.



Die USA waren 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, das Teheran am Bau einer Atombombe hindern sollte. Seit dem Ausstieg setzen die Amerikaner Teheran mit Wirtschaftssanktionen unter Druck, um ein strengeres und auf andere Gebiete erweitertes Abkommen auszuhandeln. Die Sanktionen zielen vor allem auf den Ölsektor des Landes ab.



Der Konflikt um den Öltanker hatte die Spannungen zwischen dem Iran und den USA erneut verschärft. Der Iran hatte zuletzt wiederholt Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt, darunter auch einen britischen Tanker. Die USA machen den Iran zudem für Angriffe auf mehrere Tanker in der Meerenge verantwortlich.

Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Meerenge für den Transport von Öl. Rund ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls wird durch sie befördert, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Nach den wiederholten Zwischenfällen hat die USA eine Marinemission für die Sicherung der Straße von Hormus gegründet, der sich unter anderem Großbritannien angeschlossen hat. Die Bundesregierung hat eine deutsche Beteiligung bisher abgelehnt.