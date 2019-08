In Afghanistan hat eine explodierte Autobombe mindestens 95 Menschen verletzt. An einem Kontrollpunkt im Westen der Hauptstadt Kabul ist ein mit Sprengsätzen gefüllter Wagen detoniert, wie das afghanische Innenministerium mitteilte. Nach Informationen des Gesundheitsministeriums handelt es sich bei den verletzten Frauen, Männern und Kindern überwiegend um Zivilisten, aber auch Polizisten und Soldaten seien unter den Opfern. Die radikalislamische Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. In einem Bekennerschreiben erklärten die Taliban, Ziel sei ein "Rekrutierungszentrum des Feindes" gewesen.

Die Explosion hat weite Teile Kabuls erschüttert. Bilder in sozialen Medien zeigten eine massive, schwarze Rauchwolke aufsteigen. Augenzeugen berichteten dem lokalen TV-Sender ToloNews, es seien auch Schüsse zu hören gewesen. Das Innenministerium dementierte, dass es Angreifer gegeben hat. Oft dringen nach einer Explosion mehrere bewaffnete Angreifer in Gebäude ein und versuchen dort, weitere Menschen zu töten

Erst in der Nacht zu Mittwoch waren mehrere Explosionen und wiederkehrende Schusswechsel im Zentrum und Norden der Hauptstadt zu hören gewesen. Demnach haben Spezialeinheiten des Geheimdiensts mehrere Einsätze gegen Terroristen in verschiedenen Gebieten Kabuls durchgeführt, wie ein Sprecher des Geheimdienstes ND über WhatsApp mitteilte. Eine Operation sei abgeschlossen, zwei weitere würden andauern. "Das größte feindliche Versteck wurde während der Operationen zerstört", hieß es. Allerdings gab es keine Angaben, ob Verstecke der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) oder der Taliban angegriffen wurden.

Insgesamt 1.500 getötete Menschen im Juli

In Afghanistan sollen Ende September Präsidentschaftswahlen stattfinden. In den vergangenen Wochen waren in dem Land mehrere schwere Anschläge mit zahlreichen Todesopfern verübt worden. Insgesamt wurden im politischen Konflikt in Afghanistan im Juli nach UN-Angaben mehr als 1.500 Zivilisten getötet oder verletzt. Es handelt sich um die schlimmste Monatsbilanz der politischen Gewalt in dem Land seit Mai 2017. Das Attentat auf das Polizeigebäude war der 16. größere Anschlag in Kabul seit Januar.

"Mit der Intensivierung der Friedensbemühungen in den vergangenen Wochen hat auch der Konflikt vor Ort zugenommen", erklärte der UN-Sondergesandte für Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, bei Veröffentlichung der Zahlen Anfang August. Er forderte die Konfliktparteien auf, im Rahmen der Friedensgespräche die militärische Eskalation zu unterlassen.



Seit Juli 2018 verhandeln hochrangige Vertreter der Taliban mit den USA über eine politische Beilegung des langjährigen Konflikts. Aktuell läuft die achte Verhandlungsrunde im Golfemirat Katar. In den vergangenen Tagen hatten sich beide Seiten optimistisch gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen. Laut Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid diskutierte am Mittwoch nur ein Teil der Verhandlungsdelegationen. Ein Komitee arbeite an technischen Fragen.



Bei den Gesprächen geht es vor allem um Truppenabzüge sowie Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird. Die Gespräche sollen in offizielle Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den Taliban münden. Auch ein Waffenstillstand wird diskutiert.