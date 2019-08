Die radikalislamischen Taliban haben die Provinzhauptstadt Kundus im nördlichen Afghanistan angegriffen. Der Angriff habe kurz nach Mitternacht begonnen. Die Gefechte zwischen Taliban-Kämpfern und Sicherheitskräften sollen mehrere Stunden gedauert haben. Zeitgleich wurde zudem ein Selbstmordattentat verübt, das die Taliban für sich reklamierten. Es habe Tote und Verletzte gegeben, hieß es. Genaue Zahlen dazu lagen zunächst nicht vor.



Nach der Darstellung des afghanischen Verteidigungsministers Asadullah Chalid wurde der Angriff der Extremisten zurückgeschlagen. Polizisten und Soldaten hätten die Taliban-Kämpfer zurückgedrängt und die Gebiete gesichert. Es sei genügend Unterstützung nach Kundus entsandt worden. Polizei und Armee würden in mindestens drei Stadtteilen gegen die Taliban kämpfen und andere sensible Punkte sichern. Berichte über Unterstützung durch US-Kräfte wies ein Sprecher des Ministeriums zurück. Auch alle Luftangriffe seien von der afghanischen Luftwaffe durchgeführt worden.

Bei dem Angriff wurde auch das Camp Pamir beschossen, in dem unter anderem rund 80 deutsche Soldaten stationiert sind. Verletzt worden sei niemand, teilte das Einsatzkommando der Bundeswehr mit. Die Bundeswehr war bis vor einigen Jahren in Kundus stationiert. Heute kontrollieren die Taliban weite Teile der nordafghanischen Provinz. Insgesamt sind derzeit noch etwa 1.200 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Einsatz.

Verhandlungen sollen Grundlage für offizielle Friedensgespräche sein

Der Angriff auf Kundus kommt zu einer Zeit, in der die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und den USA in einer entscheidenden Phase sind. Diskutiert wird eine politische Lösung des Konflikts, der nun schon fast 18 Jahre andauert. Zuletzt hatten sich beide Seiten optimistisch gezeigt, bald ein Abkommen erzielen zu können. Die Verhandlungen werden in Katar geführt. Dabei geht es vor allem um Truppenabzüge sowie Garantien der Taliban, dass Afghanistan keine Basis für Terroristen wird. Die Gespräche sollen in offizielle Friedensgespräche der Regierung in Kabul mit den Taliban münden. Auch ein Waffenstillstand soll Thema sein.



Ein Sprecher des afghanischen Präsidenten, Sedik Seddiki, warf den Taliban nun vor, mit dem Angriff auf Kundus die Friedensgespräche mit den USA zu untergraben. Denkbar ist, dass die Taliban versuchen, sich durch die Angriffe eine stärkere Verhandlungsposition zu schaffen.



Erst am Freitag hatten die Taliban in mehreren Bezirken der Nachbarprovinz Tachar Sicherheitskräfte angegriffen. Provinzräten zufolge konnten sie Teile des Bezirkszentrums von Tschah-e Ab erobern, griffen eine Basis der Sicherheitskräfte im Bezirk Baharak an wie auch Polizeikräfte im Bezirk Darkad. Auch bei diesen Angriffen sollen mehrere Sicherheitskräfte getötet worden sein.

Die Taliban kontrollieren aktuell etwa die Hälfte Afghanistans.