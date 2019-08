Die radikalislamischen Taliban und die Vereinigten Staaten sollen bei Friedensgesprächen über einen US-Truppenabzug aus Afghanistan nach Talibanangaben ihre Differenzen beigelegt haben. Das sagte ein Talibanmitglied, das nicht namentlich genannt werden wollte. Von US-amerikanischer Seite wurde dies zunächst nicht bestätigt. Der US-Gesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, twitterte jedoch nach zweitägigen Gesprächen zwischen Vertretern der USA und den Taliban: "Wir haben hervorragende Fortschritte gemacht."

Eine Einigung würde den Abzug der US-Truppen und die Garantie der Taliban, dass Afghanistan nicht zu einem Rückzugsort für andere terroristische Organisationen wird, beinhalten.

Khalilzad teilte mit, er hoffe auf eine endgültige Vereinbarung bis zum 1. September, die den Abzug der US- und Nato-Truppen ermöglichen würde. Mehr als 20.000 US- und Nato-Soldaten sind in Afghanistan stationiert.



Gewalt- und Boykottaufrufe gegen die Wahl

Wegen der Friedensgespräche wurde die für den 28. September angesetzte Präsidentschaftswahl in diesem Jahr bereits zweimal verlegt. Beobachter gehen davon aus, dass sie erneut verschoben werden könnte.

Trotz der Verhandlungen mit den USA riefen die Taliban zu Gewaltakten gegen die anstehende Wahl auf. Auf ihrer Website forderten sie die Bevölkerung auf, die Stimmabgabe zu boykottieren und warnten vor der Teilnahme an politischen Kundgebungen. Ansonsten könnten sie das Ziel von Angriffen werden. Ihre Kämpfer riefen die Taliban auf, sich gegen die Wahl "zu wehren" – was einem Aufruf zu Anschlägen gleichkommt. Das Präsidialamt forderte die Taliban auf, "aufzuhören, die Öffentlichkeit einzuschüchtern", und zu beweisen, dass es ihnen ernst sei mit einem Frieden.

Die Gewalt hält derweil an: In Kabul explodierte am Dienstag eine Bombe, die magnetisch an einem Kleinbus mit Mitarbeitern der Drogenbekämpfungsabteilung des Innenministeriums befestigt war. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst reklamierte niemand die Tat für sich.



Ende Juli wurden bei einem Anschlag auf das Wahlkampfbüro des Vizepräsidentschaftskandidaten Amrullah Saleh in Kabul mindestens 20 Menschen getötet und weitere 50 verletzt. Drei Angreifer seien in das Gebäude eingedrungen und wurden nach etwa sechs Stunden von Sicherheitskräften getötet. Saleh und 150 weitere Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden. Der frühere Innenminister und Chef des afghanischen Geheimdienstes NDS gilt als Hardliner gegen die Taliban.

Seit 17 Jahren sind US-Soldaten in Afghanistan stationiert, mehr als 2.400 wurden bei dem Einsatz getötet. Die Kosten für den Militäreinsatz liegen bei rund 900 Milliarden Dollar. Donald Trump hatte vor seiner Wahl zum US-Präsidenten versprochen, teure Auslandseinsätze zu beenden.