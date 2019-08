Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hat nach dem jüngsten Gerichtsurteil gegen ihn das Gefängnis in Moskau wieder verlassen. Vor Journalisten prangerte er anschließend "die Terrorakte" der Behörden an, mit denen diese die Protestbewegung "einschüchtern" wollen. Die Behörden würden mit ihrer Strategie keinen Erfolg haben, zeigte sich Nawalny zuversichtlich. "Unsere Bewegung wird weitermachen und wachsen."

Der führende Oppositionspolitiker war Ende Juli zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Gerichts "mehrmals gegen die Regeln der Organisation von Demonstrationen verstoßen" hatte.

Kritiker sehen darin nur einen vorgeschobenen Vorwurf. Sie werfen der russischen Justiz vielmehr vor, die Opposition vor den Kommunal- und Regionalwahlen schwächen zu wollen, indem sie sämtliche einflussreiche Oppositionspolitiker festnehmen. Tatsächlich sind auch zahlreiche von Nawalnys Mitstreitern weiterhin in Haft. Zudem wurden die Konten seiner Stiftung wegen angeblicher Geldwäschevorwürfe eingefroren.



"Die Behörden haben extreme Angst"

Hintergrund ist der Ausschluss Dutzender Oppositionspolitiker von der Moskauer Stadtratswahl. Seit Wochen gehen immer wieder Zehntausende aus Protest dagegen auf die Straße, Tausende Menschen wurden dabei festgenommen. Die Polizei ging mit brutaler Härte gegen die Demonstranten vor.

Für Nawalny ist dies nur ein Zeichen dafür, "dass die Behörden extreme Angst hätten", wie er nach seiner Freilassung den Journalisten sagte. Die Demonstrationen ließen sich so aber nicht stoppen, so der Oppositionsführer, der an weiteren Kundgebungen teilnehmen will. Bereits für dieses Wochenende hatten die Regierungskritiker neue Proteste angekündigt.

Nawalny geht dabei ein hohes persönliches Risiko ein. Während der Haft war der 43-Jährige kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Regierungskritiker schloss nicht aus, im Gefängnis vergiftet worden zu sein. Offiziell war von einer "schweren allergischen Reaktion" die Rede.